Модульный дом с Amazon: как выглядит жилье, которое можно сложить (фото)

На Amazon появился складной дом стоимостью от 6800 фунтов стерлингов (примерно 380 тысяч гривен), который можно установить всего за несколько часов.

Планировка рассчитана на две спальни и отдельный санузел. Об этом пишет Luxury Property News.

Согласно описанию, это "разворачивающаяся складная конструкция", выполненная из металла, длиной 20 футов (6 метров) и весом около 14 000 фунтов (6350 кг). Дом рассчитан на две спальни и оснащен встроенной ванной комнатой. В комплект входят туалет, душ и сантехническая система.

Производитель заявляет, что такое жилье можно использовать по-разному: как дачный домик, гостевой дом во дворе или отдельное жилье для детей, которые хотят жить отдельно.

Небольшой дом внутри Фото: Amazon

Однако, как уточняет Luxury Property News, установка сантехники может потребовать дополнительных усилий, а цена, указанная на сайте, "не окончательная". Для кастомизации и подключения систем могут понадобиться дополнительные расходы.

Дом оснащен встроенной ванной комнатой Фото: Amazon

Желающим приобрести сборный дом предлагается связаться с продавцом через WhatsApp.

