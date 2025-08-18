Модульний будинок з Amazon: який вигляд має житло, яке можна скласти (фото)

На Amazon з'явився складаний будинок вартістю від 6800 фунтів стерлінгів (приблизно 380 тисяч гривень), який можна встановити всього за кілька годин.

Планування розраховане на дві спальні та окремий санвузол. Про це пише Luxury Property News.

Невеликий модульний будинок, який можна встановити всього за кілька годин, доступний на Amazon за ціною від 6800 фунтів стерлінгів (приблизно 380 тисяч гривень).

Згідно з описом, це "складна конструкція, що розгортається", виконана з металу, довжиною 20 футів (6 метрів) і вагою близько 14 000 фунтів (6350 кг). Будинок розрахований на дві спальні й оснащений вбудованою ванною кімнатою. У комплект входять туалет, душ і сантехнічна система.

Виробник заявляє, що таке житло можна використовувати по-різному: як дачний будиночок, гостьовий будинок на подвір'ї або окреме житло для дітей, які хочуть жити окремо.

Невеликий будинок усередині Фото: Amazon

Однак, як уточнює Luxury Property News, встановлення сантехніки може потребувати додаткових зусиль, а ціна, зазначена на сайті, "не остаточна". Для кастомізації та підключення систем можуть знадобитися додаткові витрати.

Будинок оснащений вбудованою ванною кімнатою Фото: Amazon

Охочим придбати збірний будинок пропонується зв'язатися з продавцем через WhatsApp.

