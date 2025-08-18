Никто не знает почему: молчаливый человек более десяти лет блокирует движение в городе

Дэвид Хэмпсон из Великобритании, уже более 11 лет регулярно выходит на перекресток и блокирует движение, оставаясь полностью молчаливым. Мужчина не объясняет свои действия ни сотрудникам полиции ни представителям суда.

В Великобритании продолжается одна из самых странных историй последних лет — загадка Дэвида Хэмпсона. Уже более десяти лет мужчина из Суонси регулярно выходит на один и тот же перекресток и блокирует движение, оставаясь совершенно молчаливым.

Впервые о Хэмпсоне заговорили в 2014 году, когда его задержали за то, что он стоял посреди дороги, не давая автомобилям проехать. С тех пор ситуация повторялась много раз. Полиция арестовывала мужчину, он проводил месяцы в тюрьме, а после освобождения снова возвращался на перекресток.

Особенность этой истории в том, что Дэвид не говорит ни слова — ни с полицией, ни с адвокатами, ни даже с врачами. Британец предпочитает молчать, даже когда ему прямо заявляют, что это только усугубляет его положение.

Магистратский суд Суонси неоднократно пытался выяснить мотивы его поступков. Сотрудники тюрьмы утверждали, что Хэмпсон все же разговаривал во время заключения, а значит, его молчание является сознательным выбором.

Несколько раз назначались психиатрические обследования, однако мужчина полностью отказывался сотрудничать с врачами. Медицинские карты также не выявили никаких серьезных нарушений здоровья, и потому назначить лечение или госпитализацию не удалось.

Последний случай произошел 19 июня этого года прямо возле полицейского участка Суонси. Хэмпсон снова встал посреди улицы и перекрыл движение, пока его не задержали.

Что движет мужчиной, до сих пор остается неизвестным. За 11 лет никто так и не смог выяснить причину его странного и упорного поведения, а молчание только усиливает ореол тайны вокруг "человека с перекрестка".

