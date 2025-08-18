Ніхто не знає чому: мовчазний чоловік понад десять років блокує рух у місті

Девід Гемпсон з Великої Британії, вже понад 11 років регулярно виходить на перехрестя і блокує рух, залишаючись повністю мовчазним. Чоловік не пояснює свої дії ні співробітникам поліції, ні представникам суду.

Related video

Останній випадок стався 19 червня цього року просто біля поліцейської дільниці Суонсі. Про це пише Oditty Central.

У Великій Британії триває одна з найдивніших історій останніх років — загадка Девіда Гемпсона. Уже понад десять років чоловік із Суонсі регулярно виходить на одне й те саме перехрестя і блокує рух, залишаючись абсолютно мовчазним.

Уперше про Гемпсона заговорили 2014 року, коли його затримали за те, що він стояв посеред дороги, не даючи автомобілям проїхати. Відтоді ситуація повторювалася багато разів. Поліція заарештовувала чоловіка, він проводив місяці у в'язниці, а після звільнення знову повертався на перехрестя.

Особливість цієї історії в тому, що Девід не говорить ні слова — ні з поліцією, ні з адвокатами, ні навіть з лікарями. Британець воліє мовчати, навіть коли йому прямо заявляють, що це тільки погіршує його становище.

Магістратський суд Суонсі неодноразово намагався з'ясувати мотиви його вчинків. Співробітники в'язниці стверджували, що Гемпсон все ж розмовляв під час ув'язнення, а отже, його мовчання є свідомим вибором.

Кілька разів призначалися психіатричні обстеження, проте чоловік повністю відмовлявся співпрацювати з лікарями. Медичні карти також не виявили жодних серйозних порушень здоров'я, і тому призначити лікування або госпіталізацію не вдалося.

Останній випадок стався 19 червня цього року просто біля поліцейської дільниці Суонсі. Гемпсон знову встав посеред вулиці і перекрив рух, поки його не затримали.

Що рухає чоловіком, досі залишається невідомим. За 11 років ніхто так і не зміг з'ясувати причину його дивної та наполегливої поведінки, а мовчання лише посилює ореол таємниці навколо "людини з перехрестя".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка подумала, що змахує павутину, а знайшла діамант за 27 000 доларів. Мішеррі Фокс зі США три тижні шукала камінь для своєї обручки.

Також стало відомо, що вдова знайшла заховані чоловіком $50 000 у тенісних м'ячах. Через 40 днів після похорону вона вирішила почати прибирання, і натрапила на десятки старих тенісних м'ячів. Коли один з них дивно зазвучав при перекочуванні, вона вирішила розрізати його.