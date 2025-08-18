Миллионер запустил "радар НЛО": база ВВС стала центром охоты на инопланетян (фото)

41-летний предприниматель Уильям Сачити приобрел заброшенную базу Королевских ВВС в Британии и оживил радарную станцию. Он заявляет, что создает сеть для поиска НЛО по всей стране.

Как сообщает Daily Star, британский предприниматель Уильям Сачити, известный благодаря участию в шоу "Логово дракона", приобрел бывшую базу Королевских ВВС в Норфолке и запустил ее радарную станцию. Его цель — создать всеукраинскую сеть отслеживания НЛО, используя оборудование времен Холодной войны.

41-летний технологический миллионер живет в бывшем ядерном бункере, где обустроил штаб-квартиру Академии робототехники. За перепрофилирование базы он потратил около 320 тысяч долларов.

Сачити объяснил, что проект не имеет коммерческой выгоды: "Нет смысла быть самым богатым человеком на кладбище, я просто хочу развлекаться и позволить людям отслеживать НЛО".

Предприниматель начал работу над технологиями в 2017 году, когда основал компанию для разработки автономных транспортных средств и роботов. Впоследствии он приобрел участок с радарной станцией и превратил его в полигон для испытания робототехники. В 2019 году его компания Kar-go создала первый в Великобритании автономный автомобиль, пригодный к использованию.

Самым впечатляющим объектом комплекса является огромный радар Type 84, который когда-то отслеживал самолеты над югом Англии. Система работала в период Холодной войны и была предназначена для раннего предупреждения о возможном ядерном ударе.

Поскольку радар слишком энергоемкий, предприниматель использует менее мощный вторичный радиолокатор наблюдения (SSR). Для обработки данных он привлек искусственный интеллект RadarBot, который, по его словам, стал "лучшим экспертом по радарам".

Сачити создал программное обеспечение, которое позволяет любому присоединиться к системе. По его словам, пользователь может либо использовать данные базы Нитисхед, либо приобрести антенну за 25 долларов и самостоятельно отслеживать пространство в радиусе до 240 километров. Он утверждает, что размещение около 20-30 таких антенн по стране позволяет контролировать небо над Великобританией.

В комментарии изданию Daily Mail предприниматель отметил: "Мы фактически оказались в крупнейшей в мире базе данных об НЛО просто ради развлечения. Это настоящая машина для охоты на НЛО, хотя ее можно применять и для других вещей".

Сачити родом из Зимбабве. Его интерес к космосу и инопланетянам возник еще в детстве после сообщений школьников о якобы наблюдении НЛО неподалеку от его школы. Он признается, что именно тогда у него зародилось увлечение темой инопланетян.

