"Союзники с Альфы Центавра": украинцы в сети шутят над новостью о вторжении НЛО (фото)

На днях СМИ распространили предположение гарвардского астрофизика Ави Лёба о том, что недавно открытый межзвездный объект 3I/ATLAS является космическим аппаратом, и уже в ноябре 2025 года НЛО могут напасть на Землю. Украинцы отреагировали на новость ироничными мемами.

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В украинской сети шутят, что ВСУ дадут достойный отпор инопланетным захватчикам, и "открывают сборы" на НЛО-перехватчики. Фокус собрал лучшие мемы о "вторжении" инопланетян в ноябре.

Украинцы в шутку предполагают, как ВСУ встретят НЛО в ноябре Фото: Facebook

"Давайте, врывайтесь в третью мировую!" — написал в Facebook ветеран АТО Антон Колумбет.

В украинской сети шутят о вторжении НЛО на Землю Фото: Facebook

"Хорошо что у нас есть 3 штурмовая", — пошутил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Военный Станислав Бунятов пошутил об атаке НЛО на Землю в ноябре Фото: скриншот

"Открываем сбор на НЛО-перехватчики", — написал в сети X пользователь Dmytro T, в профиле которого указано, что он занимается волонтерством.

Волонтеры шутят об открытии сбора на перехватчики НЛО Фото: скриншот

В комментариях к сообщению о якобы угрозе атаки инопланетян украинцы опубликовали плакат 3 отдельной штурмовой бригады с лозунгом "Готовим к любому сценарию" и изображением украинского военного рядом с подбитой инопланетной тарелкой.

О нападении НЛО на Землю шутили в 3 ОШБр Фото: 3 ОШБр ВСУ

Также комментаторы выразили надежду, что инопланетные нападающие атакуют столицу России.

Украинцы шутят, что НЛО в ноябре могли бы напасть на Москву Фото: скриншот

Один из комментаторов иронично предположил, что это Украине отправили машиной времени согласованный в 22077 лендлиз от США, а другой — что ВСУ на помощь летят союзники с Альфы Центавра.

Украинцы в шутку называют новообнаруженный объект "помощью" с Альфы Центавра Фото: скриншот

"НЛО летят захватывать Землю": что известно об объекте 3I/ATLAS

Американский таблоид New York Post сообщал, что в июле астрофизик из Гарварда Ави Лёб вместе с исследователями Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом предположили, что недавно открытый межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем-разведчиком и напасть на Землю в ноябре 2025 года. В свою очередь астроном Крис Линтотт из Оксфордского университета, помогавший моделировать происхождение 3I/ATLAS, назвал предположение об НЛО "чушью".

Астрофизик из Технологического университета Суинберна Сара Уэбб объяснила, что 3I/ATLAS, скорее всего, является естественной кометой. Впрочем, она назвала идею Лёба о космическом аппарате, на котором инопланетяне летят захватывать Землю в октябре, интересной гипотезой. По ее словам, исследование объекта может стать тренировкой для усовершенствования методов поиска внеземной жизни.