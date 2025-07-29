"Союзники з Альфи Центавра": українці в мережі жартують над новиною про вторгення НЛО (фото)

Днями ЗМІ поширили припущення гарвардського астрофізика Аві Льоба про те, що нещодавно відкритий міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є космічним апаратом, і вже в листопаді 2025 року НЛО можуть напасти на Землю. Українці відреагували на новину іронічними мемами.

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В українській мережі жартують, що ЗСУ дадуть гідну відсіч інопланетним загарбникам, і "відкривають збори" на НЛО-перехоплювачі. Фокус зібрав найкращі меми про "вторгнення" інопланетян у листопаді.

Українці жартома припускають, як ЗСУ зустрінуть НЛО у листопаді Фото: Facebook

"Давайте, вривайтесь в третю світову!" — написав у Facebook ветеран АТО Антон Колумбет.

В українській мережі жартують про вторгення НЛО на Землю Фото: Facebook

"Добре що у нас є 3 штурмова", — пожартував військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Військовий Станіслав Бунятов пожартував про атаку НЛО на Землю в листопаді Фото: скриншот

"Відкриваємо збір на НЛО-перехоплювачі", — написав у мережі X користувач Dmytro T, у профілі якого зазначено, що він займається волонтерством.

Волонтери жартують про відкриття збору на перехоплювачі НЛО Фото: скриншот

В коментарях до допису про нібито загрозу атаку інопланетян українці опублікували плакат 3 окремої штурмової бригади з гаслом "Готуємо до будь-якого сценарію" та зображенням українського військового поруч із підбитою інопланетною тарілкою.

Про напад НЛО на Землю жартували у 3 ОШБр Фото: 3 ОШБр ЗСУ

Також коментатори висловили сподівання, що інопланетні нападники атакують столицю Росії.

Українці жартують, що НЛО в листопаді могли б напасти на Москву Фото: скриншот

Один із коментаторів іронічно припустив, що це Україні відправили машиною часу узгоджений у 22077 лендліз від США, а інший — що ЗСУ на допомогу летять союзники з Альфи Центавра.

Українці жартома називають нововиявлений об'єкт "допомогою" з Альфи Центавра Фото: скриншот

"НЛО летять захоплювати Землю": що відомо про об'єкт 3I/ATLAS

Американський таблоїд New York Post повідомляв, що в липні астрофізик із Гарварда Аві Льоб разом із дослідниками Адамом Гіббердом та Адамом Кроулом припустили, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який був відкритий нещодавно, може бути інопланетним кораблем-розвідником і напасти на Землю в листопаді 2025 року. Своєю чергою астроном Кріс Лінтотт з Оксфордського університету, що допомагав моделювати походження 3I/ATLAS, назвав припущення про НЛО "нісенітницею".

Астрофізик із Технологічного університету Свінберна Сара Вебб пояснила, що 3I/ATLAS, найімовірніше, є природною кометою. Втім вона назвала ідею Льоба про космічний апарат, на якому інопланетяни летять захоплювати Землю в жовтні, цікавою гіпотезою. За її словами, дослідження об'єкта може стати тренуванням для удосконалення методів пошуку позаземного життя.