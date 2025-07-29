"Союзники з Альфи Центавра": українці в мережі жартують над новиною про вторгення НЛО (фото)
Днями ЗМІ поширили припущення гарвардського астрофізика Аві Льоба про те, що нещодавно відкритий міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є космічним апаратом, і вже в листопаді 2025 року НЛО можуть напасти на Землю. Українці відреагували на новину іронічними мемами.
В українській мережі жартують, що ЗСУ дадуть гідну відсіч інопланетним загарбникам, і "відкривають збори" на НЛО-перехоплювачі. Фокус зібрав найкращі меми про "вторгнення" інопланетян у листопаді.
"Давайте, вривайтесь в третю світову!" — написав у Facebook ветеран АТО Антон Колумбет.
"Добре що у нас є 3 штурмова", — пожартував військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".
"Відкриваємо збір на НЛО-перехоплювачі", — написав у мережі X користувач Dmytro T, у профілі якого зазначено, що він займається волонтерством.
В коментарях до допису про нібито загрозу атаку інопланетян українці опублікували плакат 3 окремої штурмової бригади з гаслом "Готуємо до будь-якого сценарію" та зображенням українського військового поруч із підбитою інопланетною тарілкою.
Також коментатори висловили сподівання, що інопланетні нападники атакують столицю Росії.
Один із коментаторів іронічно припустив, що це Україні відправили машиною часу узгоджений у 22077 лендліз від США, а інший — що ЗСУ на допомогу летять союзники з Альфи Центавра.
"НЛО летять захоплювати Землю": що відомо про об'єкт 3I/ATLAS
Американський таблоїд New York Post повідомляв, що в липні астрофізик із Гарварда Аві Льоб разом із дослідниками Адамом Гіббердом та Адамом Кроулом припустили, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який був відкритий нещодавно, може бути інопланетним кораблем-розвідником і напасти на Землю в листопаді 2025 року. Своєю чергою астроном Кріс Лінтотт з Оксфордського університету, що допомагав моделювати походження 3I/ATLAS, назвав припущення про НЛО "нісенітницею".
Астрофізик із Технологічного університету Свінберна Сара Вебб пояснила, що 3I/ATLAS, найімовірніше, є природною кометою. Втім вона назвала ідею Льоба про космічний апарат, на якому інопланетяни летять захоплювати Землю в жовтні, цікавою гіпотезою. За її словами, дослідження об'єкта може стати тренуванням для удосконалення методів пошуку позаземного життя.