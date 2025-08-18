Мільйонер запустив "радар НЛО": база ВПС стала центром полювання на інопланетян (фото)

41-річний підприємець Вільям Сачіті придбав занедбану базу Королівських ВПС у Британії та оживив радарну станцію. Він заявляє, що створює мережу для пошуку НЛО по всій країні.

Як повідомляє Daily Star, британський підприємець Вільям Сачіті, відомий завдяки участі у шоу "Лігво дракона", придбав колишню базу Королівських ВПС у Норфолку та запустив її радарну станцію. Його мета – створити всеукраїнську мережу відстеження НЛО, використовуючи обладнання часів Холодної війни.

41-річний технологічний мільйонер живе у колишньому ядерному бункері, де облаштував штаб-квартиру Академії робототехніки. За перепрофілювання бази він витратив близько 320 тисяч доларів.

Сачіті пояснив, що проєкт не має комерційної вигоди: "Немає сенсу бути найбагатшою людиною на цвинтарі, я просто хочу розважатися і дозволити людям відстежувати НЛО".

Підприємець почав роботу над технологіями у 2017 році, коли заснував компанію для розробки автономних транспортних засобів та роботів. Згодом він придбав ділянку з радарною станцією та перетворив її на полігон для випробування робототехніки. У 2019 році його компанія Kar–go створила перший у Великій Британії автономний автомобіль, придатний до використання.

Найвражаючішим об’єктом комплексу є величезний радар Type 84, що колись відстежував літаки над півднем Англії. Система працювала у період Холодної війни та була призначена для раннього попередження про можливий ядерний удар.

Оскільки радар занадто енергомісткий, підприємець використовує менш потужний вторинний радіолокатор спостереження (SSR). Для обробки даних він залучив штучний інтелект RadarBot, який, за його словами, став "найкращим експертом з радарів".

Сачіті створив програмне забезпечення, яке дозволяє будь-кому приєднатися до системи. За його словами, користувач може або використовувати дані бази Нітісхед, або придбати антену за 25 доларів і самостійно відстежувати простір у радіусі до 240 кілометрів. Він стверджує, що розміщення близько 20–30 таких антен по країні дає змогу контролювати небо над Великою Британією.

У коментарі виданню Daily Mail підприємець зазначив: "Ми фактично опинилися в найбільшій у світі базі даних про НЛО просто заради розваги. Це справжня машина для полювання на НЛО, хоча її можна застосовувати й для інших речей".

Сачіті родом із Зімбабве. Його інтерес до космосу й інопланетян виник ще в дитинстві після повідомлень школярів про нібито спостереження НЛО неподалік його школи. Він зізнається, що саме тоді у нього зародилося захоплення темою інопланетян.

