"Выглядит поразительно": интернет одержим собакой похожей на человека (видео)

Кудрявый пятилетний пес по кличке Макс из Алабамы (США) стал звездой в соцсетях благодаря своей поразительно "человеческой" внешности.

Вирусное видео с участием Макса набрало более 14,4 миллиона просмотров в TikTok. Его хозяева утверждают, что он обычная смесь из десяти пород, но пользователи сети уверены, что домашнее животное имеет человеческие черты лица.

Зрители сравнили пса с актером Уиллом Ферреллом и шутили, что "злая ведьма превратила его в собаку". Некоторые признаются, что его внешность одновременно милая и немного пугающая.

"Макс похож на моего коллегу Деррика из офиса", "Злая ведьма превратила Макса в собаку, и теперь он расстроен, что не может снять проклятие", "Выглядит поразительно", "Он такой милый, но мне немного страшно", — писали они.

Несмотря на меланхоличное выражение морды, Макс — жизнерадостный пес. Его хозяйка, мать двоих детей, рассказала, что завела TikTok с Максом как форму эмоциональной поддержки после родов.

"Я думала, если смогу заставить улыбнуться хотя бы пару человек, это поможет и мне", — поделилась она.

Сегодня аккаунт @max.hawt.dawg стал источником радости для тысяч людей. Многие зрители признаются, что видео с Максом помогают им справляться с трудными моментами.

"Я несколько дней рыдаю от счастья. Не могу поверить, сколько людей полюбили Макса", — призналась хозяйка собаки.

