"Виглядає дивовижно": інтернет одержимий собакою схожою на людину (відео)

Кучерявий п'ятирічний пес на прізвисько Макс з Алабами (США) став зіркою в соцмережах завдяки своїй разюче "людській" зовнішності.

Вірусне відео за участю Макса набрало понад 14,4 мільйона переглядів у TikTok. Його господарі стверджують, що він звичайна суміш із десяти порід, але користувачі мережі впевнені, що домашня тварина має людські риси обличчя.

Глядачі порівняли пса з актором Віллом Ферреллом і жартували, що "зла відьма перетворила його на собаку". Дехто зізнається, що його зовнішність одночасно мила і трохи лякає.

"Макс схожий на мого колегу Дерріка з офісу", "Зла відьма перетворила Макса на собаку, і тепер він засмучений, що не може зняти прокляття", "Виглядає дивовижно", "Він такий милий, але мені трохи страшно", — писали вони.

Попри меланхолійний вираз морди, Макс — життєрадісний пес. Його господиня, мати двох дітей, розповіла, що завела TikTok з Максом як форму емоційної підтримки після пологів.

"Я думала, якщо зможу змусити посміхнутися хоча б кількох людей, це допоможе і мені", — поділилася вона.

Сьогодні акаунт @max.hawt.dawg став джерелом радості для тисяч людей. Багато глядачів зізнаються, що відео з Максом допомагають їм справлятися з важкими моментами.

"Я кілька днів ридаю від щастя. Не можу повірити, скільки людей полюбили Макса", — зізналася господиня собаки.

