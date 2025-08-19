Брат с сестрой громко веселились всю ночь, но утром к ним пришли неизвестные гости (видео)

Испанка Мирея Моралес Хименес со своим братом Хорхе весело провели время вместе допоздна. Но утром молодые люди проснулись и заметили неожиданных гостей, которые оказались работниками ремонтной компании.

Девушка говорит, что незнакомцев в комнату пригласила мама, которая планировала отремонтировать неисправный кондиционер, как заметно на видео в Tiktok.

Ролик испанки стал вирусным — набрал более 1,4 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как она и ее брат мирно спят в его комнате, а тем временем двое работников страховой компании выполняют там ремонтные работы.

"POV: твоя мама не знает, что такое приватность", — говорится в подписи к видео.

В комментарии для Newsweek Мирея рассказала, что они вернулись домой после вечеринки, а девушка осталась у брата, потому что в ее комнате был сломан кондиционер. Но никто из них не знал, что работники ремонтной компании должны были прийти ремонтировать что-то.

"Меня совсем не удивило, что мама открыла дверь и пустила их, пока мы спали, даже не предупредив нас, — потому что она такая всегда. "В моем доме постоянно что-то происходит, это как шоу", — добавила испанка.

Жительница Севильи говорит, что ее удивила реакция пользователей в сети, что она оказалась в постели с братом. Но все имеет довольно простое и очевидное объяснение.

"По моему мнению, в этом нет ничего удивительного: иногда приходится спать с братом — например, в поездках, когда мы были детьми. Я не вижу здесь ничего плохого, все зависит от того, как на это смотрят другие", — объяснила Мирея.

Самое забавное в этой истории то, что сама Мирея даже не поняла, что в комнате были посторонние люди, вплоть до нескольких часов спустя.

"Я проснулась около часа или двух часов дня и ничего не заподозрила. Во время разговора мама и брат сказали мне, что сегодня утром в комнате были работники. Брат признался, что все заметил, но просто спал дальше. Я же очень удивилась, ведь так крепко спала, что не услышала ни одного звука или даже света", — иронично говорит испанка.

Мирея добавила, что сначала думала, что это шутка, но когда Хорхе показал ей видео, то она "искренне рассмеялась, но сказала ему, что можно было бы нас предупредить и переселить в другую комнату".

В комментариях к вирусному посту, пользователи не сдерживались от комической ситуации и иронично отреагировали на увиденное. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Когда гуляли до утра, а потом какие-то чуваки заходят в комнату...";

"Не лучший способ лечить похмелье с утра";

"Эти ремонтники... Вечно они приходят, когда их не ждут";

"Шумная ночь — громкое утро. Я бы точно их грубо отшил за такое";

"Единственное, что не понимаю, так это одно — а что они пришли ремонтировать?".

