Брат з сестрою гучно веселилися всю ніч, але зранку до них прийшли невідомі гості (відео)

Іспанка Мірея Моралес Хіменес за своїм братом Хорхе весело провели час разом допізна. Та зранку молоді люди прокинулися та помітили неочікуваних гостей, які виявилися працівниками ремонтнох компанії.

Дівчина говорить, що незнайомців до кімнати запросила мама, яка планувала відремонтувати несправний кондиціонер, як помітно на відео в Tiktok.

Ролик іспанки став вірусним — набрав понад 1,4 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як вона та її брат мирно сплять у його кімнаті, а тим часом двоє працівників страхової компанії виконують там ремонтні роботи.

"POV: твоя мама не знає, що таке приватність", — йдеться в підписі до відео.

У коментарі для Newsweek Мірея розповіла, що вони повернулися додому після вечірки, а дівчина лишилася в брата, бо в її кімнаті був зламаний кондиціонер. Але ніхто з них не знав, що працівники ремонтної компанії мали прийти ремонтувати щось.

"Мене зовсім не здивувало, що мама відчинила двері й пустила їх, поки ми спали, навіть не попередивши нас, — бо вона така завжди. "У моєму домі постійно щось відбувається, це як шоу", — додала іспанка.

Мешканка Севільї говорить, що її здивувала реакція юзерів у мережі, що вона опинилася в ліжку з братом. Але все має доволі просте й очевидне пояснення.

"На мою думку, у цьому немає нічого дивного: іноді доводиться спати з братом — наприклад, у поїздках, коли ми були дітьми. Я не бачу тут нічого поганого, усе залежить від того, як на це дивляться інші", — пояснила Мірея.

Найкумедніше в цій історії те, що сама Мірея навіть не зрозуміла, що у кімнаті були сторонні люди, аж до кількох годин потому.

"Я прокинулася близько першої чи другої години дня й нічого не запідозрила. Під час розмови мама й брат сказали мені, що сьогодні зранку у кімнаті були працівники. Брат зізнався, що все помітив, але просто спав далі. Я ж дуже здивувалася, адже так міцно спала, що не почула жодного звуку чи навіть світла", — іронічно каже іспанка.

Мірея додала, що спочатку думала, що це жарт, але коли Хорхе показав їй відео, то вона "щиро розсміялася, алесказала йому, що можна було б нас попередити й переселити в іншу кімнату".

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, користувачі не стримувалися від комічної ситуації та іронічно відреагували на побачене. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Коли гуляли до ранку, а потім якісь чуваки заходять в кімнату…";

"Ненайкращий спосіб лікувати похмілля зранку";

"Ці ремонтники… Вічно вони приходять, коли їх не чекають";

"Гучна ніч — гучний ранок. Я б точно їх грубо відшив за таке";

"Єдина, що не розумію, так це одне — а що вони прийшли ремонтувати?".

