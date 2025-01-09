Жінка спустошена, бо ніхто не прийшов на її вечірку "кому за 30": далі сталось щось неймовірне

Бека витратила час та гроші на планування вечірки, створення декорацій й розроблення меню, а також на подарунки для подруг, матеріали для дошки мрій та інший інвентар.

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32-річна весільна фотографка Бека Гілліс з Каліфорнії (США) поділилася своїм болем з людьми в інтернеті після того, як спланувала вечірку "кому за 30", але ніхто не прийшов. Жінка була приголомшена, отримавши шквал підтримки від небайдужих глядачів її сповіді у TikTok.

У грудні Бека запросила 30 подруг на вечірку "Vision Board", щоб створити візуалізацію своїх сподівань на майбутнє, втім одна за одною всі запрошені гості відмовилися прийти на свято.

Невдала вечірка

29 грудня Гілліс створила свою сторінку в TikTok, де поділилася відео, на якому розповідає про те, як їй боляче та прикро через те, що сталося, а також, наскільки вона розчарована.

"Точно не думала, що відео, де я плачу, стане вірусним, а коментарі будуть настільки доброзичливими. Емоційно заспокоїлась, коли побачила, що всі дівчата у коментарях пристали на мою сторону", — розповіла Гілліс в інтерв'ю Newsweek.

У своєму ролику, який зібрав понад мільйон переглядів, творець контенту пояснює, що спланувала вечірку за шість тижнів до початку, розіслала запрошення 30 дівчатам, визнаючи, що вкрай важко заводити друзів і будувати спільноту, коли тобі за 30.

Бека отримала шквал підтримки в інтернеті Фото: TikTok

Семеро гостей відповіли, що прийдуть. Бека витратила час та гроші на планування вечірки, створення декорацій й розроблення меню, а також на подарунки для подруг, матеріали для дошки мрій та інший інвентар.

Але в день вечірки шестеро з семи дівчат повідомили, що не зможуть прийти. Реагуючи на це, американка сказала на камеру: "У мене є усе це, але немає вечірки. Нікого не звинувачую. Це просто знеохочує. Мені сумно, бо так сильно хочу побудувати дружбу та спільноту. Доклала стільки зусиль, роками старалася, але, здається, нічого не виходить".

Реакція глядачів

Користувачі мережі підтримали її та почали активно коментувати цю неприємну ситуацію.

"Просто хочу обійняти тебе, бо знаю, як ти почуваєшся. Це не твоя провина";

"Половина з нас відчуває себе так само і не робить нічого, щоб це виправити. Пишайтеся собою";

"Влаштуй віртуальну зустріч, ми всі прийдемо".

Нагадаємо, раніше 27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора. З моменту публікації її ролик зібрав понад 342 тисячі вподобайок та 25 тисяч коментарів у TikTok.

А от подружня пара віком 40+ поділилася відео курйозного моменту, коли вони повідомляють батькам чоловіка, Джеррі та Роберті, що знову чекають на дитину.