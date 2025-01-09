Женщина опустошена, ведь никто не пришел на ее вечеринку "кому за 30": потом произошло что-то невероятное

Бека потратила время и деньги на планирование вечеринки, создание декораций и разработку меню, а также на подарки для подруг, материалы для доски мечты и другой инвентарь.

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32-летняя свадебная фотограф Бека Гиллис из Калифорнии (США) поделилась своей болью с людьми в интернете после того, как спланировала вечеринку "кому за 30", но никто не пришел. Женщина была потрясена, получив шквал поддержки от неравнодушных зрителей ее исповеди в TikTok.

В декабре Бека пригласила 30 подруг на вечеринку "Vision Board", чтобы создать визуализацию своих надежд на будущее, впрочем одна за другой все приглашенные гости отказались прийти на праздник.

Неудачная вечеринка

29 декабря Гиллис создала свою страницу в TikTok, где поделилась видео, на котором рассказывает о том, как ей больно и обидно из-за случившегося, а также, насколько она разочарована.

"Точно не думала, что видео, где я плачу, станет вирусным, а комментарии будут настолько доброжелательными. Эмоционально успокоилась, когда увидела, что все девушки в комментариях приняли мою сторону", — рассказала Хиллис в интервью Newsweek.

В своем ролике, собравшем более миллиона просмотров, создатель контента объясняет, что спланировала вечеринку за шесть недель до начала, разослала приглашения 30 девушкам, признавая, что крайне трудно заводить друзей и построить сообщество, когда тебе за 30.

Бека получила шквал поддержки в интернете Фото: TikTok

Семь гостей ответили, что придут. Бека потратила время и деньги на планирование вечеринки, создание декораций и разработку меню, а также на подарки для подруг, материалы для доски мечты и другой инвентарь.

Но в день вечеринки шесть из семи девушек сообщили, что не смогут прийти. Реагируя на это, американка сказала на камеру: "У меня есть все это, но нет вечеринки. Никого не обвиняю. Это просто обескураживает. Мне грустно, потому что так сильно хочу построить дружбу и сообщество. Приложила столько усилий, годами старалась, но, кажется, ничего не получается".

Реакция зрителей

Пользователи сети поддержали ее и начали активно комментировать эту неприятную ситуацию.

"Просто хочу обнять тебя, потому что знаю, как ты себя чувствуешь. Это не твоя вина";

"Половина из нас чувствует себя так же и не делает ничего, чтобы это исправить. Гордитесь собой";

"Устрой виртуальную встречу, мы все придем".

Напомним, ранее 27-летняя Эсте поделилась своим разочарованием из-за того, что мужчина, с которым она ходила на первое свидание, предложил разделить счет в конце вечера. С момента публикации ее ролик собрал более 342 тысяч лайков и 25 тысяч комментариев в TikTok.

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