Жизнь в караване за 430 гривен в день: как пара экономит 64 000 гривен в месяц

Молодая пара из Великобритании оставила работу с совокупной зарплатой в более 55 тысяч долларов в год (2,2 миллиона гривен), чтобы жить автономно в стационарном караване. Ежедневные расходы на такое проживание у них не превышают 11 долларов (430 гривен).

Как сообщает The Sun, 25-летняя Либби Рамсден и 26-летний Олли Блэквелл полностью изменили свою жизнь в сентябре 2023 года. Они поселились в караване, чтобы значительно снизить расходы на жилье, оставить наемную работу и сосредоточиться на развитии собственного бизнеса по производству мыла и меда.

Что побудило к такому решению

Либби работала лаборанткой с зарплатой $30 тысяч в год (1,2 миллиона гривен), а Олли был фермером и трактористом, зарабатывая $25 тысяч (1 миллион гривен). Супруги мечтали о собственном пространстве и более низких расходах, чем средняя арендная плата в их районе, которая вместе с коммунальными услугами достигала $1250 (50 тысяч гривен) в месяц. Ключевым фактором стало желание развивать собственный бизнес Herd and Hive, который начал быстро расти.

Как устроена их жизнь вне сети

Они живут полностью автономно в стационарном караване, который стоил $13 750 (550 тысяч гривен). Их жилье не подключено к центральным коммуникациям:

Воду получают путем сбора дождевой воды с крыши сарая, которую затем фильтруют

Отопление и приготовление пищи обеспечивает дровяная печь

Электроэнергию производит генератор, работающий от трактора, его запускают на один час вечером

В доме нет телевизора или Wi-Fi

"Мы полагаемся на себя. Это просто свобода жить так, как мы хотим жить", — сказала Либби Рамсден.

Сколько экономят

По расчетам британской пары, ежемесячные расходы на жилье теперь составляют всего $340 (13 600 гривен), что в пересчете на день составляет всего $11 (430 гривен). Эта сумма включает в себя:

Аренду земли — $210 (8400 гривен)

Муниципальный налог — $105 (4200 гривен)

Топливо для трактора — $25 (1000 гривен)

Дрова и дождевая вода — бесплатно

Для сравнения, средние расходы на обычное жилье в их районе (аренда, коммунальные услуги, налог) достигают $1350 (54 тысяч гривен) в месяц. Таким образом, их экономия составляет более $1000 (40 тысяч гривен) в месяц.

Как изменился быт и отношения

Их день начинается в 5:30 утра с ухода за животными — козами, овцами и пятью ослами. Затем они целый день работают в своем мыловаренном бизнесе. Вечером, после кормления животных, они разжигают огонь и запускают генератор.

"Большинство людей вечером садятся и смотрят телевизор, мы не в таком распорядке, поэтому мы чувствуем немного большую связь друг с другом. У нас лучшие отношения, потому что мы действительно сидим и разговариваем по вечерам. Это точно улучшило наши отношения", — считает Либби.

С чем труднее всего смириться

Самым большим вызовом остается зима, поскольку караван стоит на ветреном холме, и его трудно обогреть. Иногда им не хватает удобств обычной жизни.

"Иногда мне не хватает удобства включения света или зарядки телефона, таких вещей. Просто легкости всего этого. Но преимущества точно перевешивают", — признает Либби.

Какие планы на будущее

Пара планирует оставаться вне сети навсегда. Они надеются установить солнечные панели, чтобы еще больше уменьшить расходы, а затем переехать в деревянное шале, продолжая автономный образ жизни.

"Мы действительно видим себя вечно вне сети. Мы не хотим возвращаться к жизни в доме и оплачивать счета, но мы точно хотим улучшить нашу жизнь вне сети", — заявила Либби Рамсден.

