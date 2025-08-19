Життя в каравані за 430 гривень на день: як пара заощаджує 64 000 гривень на місяць

Молода пара з Великої Британії залишила роботу з сукупною зарплатнею у понад 55 тисяч доларів на рік (2,2 мільйона гривень), щоб жити автономно у стаціонарному каравані. Щоденні витрати на таке проживання у них не перевищують 11 доларів (430 гривень).

Як повідомляє The Sun, 25-річна Ліббі Рамсден та 26-річний Оллі Блеквелл повністю змінили своє життя у вересні 2023 року. Вони оселилися у каравані, щоб значно знизити витрати на житло, залишити найману роботу та зосередитися на розвитку власного бізнесу з виробництва мила та меду.

Що спонукало до такого рішення

Ліббі працювала лаборанткою з зарплатнею $30 тисяч на рік (1,2 мільйона гривень), а Оллі був фермером і трактористом, заробляючи $25 тисяч (1 мільйон гривень). Подружжя мріяло про власний простір і нижчі витрати, ніж середня орендна плата у їхньому районі, яка разом з комунальними послугами досягала $1250 (50 тисяч гривень) на місяць. Ключовим фактором стало бажання розвивати власний бізнес Herd and Hive, який почав швидко зростати.

Як влаштоване їхнє життя поза мережею

Вони живуть повністю автономно у стаціонарному каравані, який коштував $13 750 (550 тисяч гривень). Їхнє житло не підключено до центральних комунікацій:

Воду отримують шляхом збору дощової води з даху сараю, яку потім фільтрують

Опалення та приготування їжі забезпечує дров'яна піч

Електроенергію виробляє генератор, що працює від трактора, його запускають на одну годину ввечері

У помешканні немає телевізора чи Wi-Fi

"Ми покладаємося на себе. Це просто свобода жити так, як ми хочемо жити", – сказала Ліббі Рамсден.

Скільки заощаджують

За розрахунками британської пари, щомісячні витрати на житло тепер складають лише $340 (13 600 гривень), що в перерахунку на день становить лише $11 (430 гривень). Ця сума включає:

Оренду землі – $210 (8400 гривень)

Муніципальний податок – $105 (4200 гривень)

Паливо для трактора – $25 (1000 гривень)

Дрова та дощова вода – безкоштовно

Для порівняння, середні витрати на звичайне житло в їхньому районі (оренда, комунальні послуги, податок) сягають $1350 (54 тисяч гривень) на місяць. Таким чином, їхня економія становить понад $1000 (40 тисяч гривень) на місяць.

Як змінився побут та стосунки

Їхній день починається о 5:30 ранку з догляду за тваринами – козами, вівцями та п'ятьма ослами. Потім вони цілий день працють у своєму миловарному бізнесі. Ввечері, після годування тварин, вони розпалюють вогонь і запускають генератор.

"Більшість людей увечері сідають і дивляться телевізор, ми не в такому розпорядку, тому ми відчуваємо трохи більший зв'язок одне з одним. У нас кращі стосунки, бо ми справді сидимо та розмовляємо вечорами. Це точно покращило наші стосунки", – вважає Ліббі.

З чим найважче змиритися

Найбільшим викликом залишається зима, оскільки караван стоїть на вітряному пагорбі, і його важко обігріти. Іноді їм не вистачає зручностей звичайного життя.

"Іноді мені не вистачає зручності ввімкнення світла чи заряджання телефону, таких речей. Просто легкості всього цього. Але переваги точно переважують", – визнає Ліббі.

Які плани на майбутнє

Пара планує залишатися поза мережею назавжди. Вони сподіваються встановити сонячні панелі, щоб ще більше зменшити витрати, а згодом переїхати у дерев'яне шале, продовжуючи автономний спосіб життя.

"Ми справді бачимо себе вічно поза мережею. Ми не хочемо повертатися до життя в будинку та сплачувати рахунки, але ми точно хочемо покращити наше життя поза мережею", – заявила Ліббі Рамсден.

