"Я это люблю": женщина несмотря на критику мужчин овладела самой популярной профессией в Индии (видео)

Жительница индийского города Бангалор Сафура Хан с детства любила машины и мотоциклы, а потом решила зарабатывать на жизнь таксисткой. Несмотря на критику и оскорбительные слова за глаза от мужчин, что это не работа для женщины, она говорит, что любит свое дело.

Related video

Водитель мото-рикши говорит, что сейчас ее мечта — купить хороший автомобиль для такси, рассказала Сафура в видео местного топ-блогера Таманны Танвир в Instagram.

История молодой водительницы стала вирусной — набрала более 1,2 млн просмотров. Блогер Танвир решила поехать по делам и заказала авторикшу, а потом она была ошеломлена тем, что за рулем была молодая и красивая девушка.

Во время поездки они разговорились, и этот разговор сняли на видео. Сафура рассказала, что всегда обожала вождение. Несмотря на финансовые трудности, которые не позволили ей приобрести автомобиль, она выбрала авторикшу, чтобы осуществить мечту и зарабатывать на собственных условиях в сфере, где доминируют мужчины.

"Я люблю водить любой транспорт — машину, рикшу, мотоцикл. Просто у меня хватило средств только на рикшу. Поэтому я подумала: начну с рикши, а там посмотрим, смогу ли купить машину. Я не чувствую, что сегодня понедельник и надо идти на работу. Я наслаждаюсь каждым днем, счастлива и полна энергии", — пояснила она.

Сама Сафура говорит, что ее планы просты — собрать средства и купить замечательный автомобиль для такси, чтобы получать большие доходы. Сейчас индианка ведет страницу в Instagram, где показывает свои водительские будни по улицам Бангалора.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному посту блогера, пользователи обоих полов активно поддержали молодую женщину и желали ей воплощения мечты. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Обожаю ее энергию и снимаю шляпу за то, что она разрушает стереотипы. Шесть лет назад меня подвозила женщина-водитель рикши на вокзале в Ченнае. Она была единственной кормилицей в семье и рассказала, что благодаря работе смогла выдать дочерей замуж. Она гордилась тем, чем занимается";

"Бангалору нужно больше таких Сафур. Умение, выдержка и радость от работы. Респект";

"Ее улыбка такая свежая. Надеюсь, все ее мечты сбудутся";

"Я так горжусь ею, аж мурашки по коже. Пусть Бог дарует ей щедрость и прекрасную жизнь".

Ранее Фокус сообщал, как водительница проучила наглого парковщика. Женщина арендовала личное парковочное место рядом с домом, но вскоре на ее территории начал регулярно парковаться незнакомец, игнорируя установленные правила. Она решила сама проучить наглого водителя.

Впоследствии стало известно, что женщина спровоцировала ДТП, перепутав педали за рулем. Правоохранители установили, что водитель выезжала с паркинга и не справилась с управлением.