ДТП в киевском ТРЦ Ocean Plaza: полиция объяснила, что произошло (фото)

Водитель автомобиля Mazda CX-5 перепутала педали, выезжая с паркинга торгового центра в Голосеевском районе.

Водитель кроссовера, выехав с парковочной площадки, спутала тормозную педаль с педалью газа, в результате чего заехала внутрь ТРЦ Ocean Plaza, повредив стену сооружения, сообщили в полиции.

К счастью, как отмечается, в результате инцидента пострадавших не оказалось.

Патрульные, которые прибыли на место происшествия, составили на водителя соответствующие административные материалы.

После ДТП Фото: Патрульна поліція Києва

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 8 августа. Автомобиль Mazda на большой скорости врезался в помещение торгово-развлекательного центра на улице Антоновича, 176.

