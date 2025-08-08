В Киеве автомобиль влетел в торговый центр Ocean Plaza: что об этом известно (видео)

В Киеве белый автомобиль на большой скорости въехал в помещение торгового центра Ocean Plaza.

Местные СМИ опубликовали видео, на котором видно масштабные повреждения внутри здания. Вокруг — разбитые витрины и обломки.

Сейчас информация о пострадавших отсутствует, детали происшествия выясняются. Официальных комментариев пока не поступало.

В прошлом году Фокус писал о проблемах ТРЦ Ocean Plaza, связанных с большим кредитным долгом в $200 млн перед кипрской компанией Ethoder Investments семьи Ротенбергов, который возник еще во время строительства центра. Сейчас Фонд государственного имущества Украины сообщил, что Ocean Plaza почти готов к приватизации. Председатель ФГИУ Виталий Коваль рассказал, что комплекс работает и генерирует доход, а все подготовительные работы для продажи проведены. Однако окончательное решение по долгу и дате аукциона зависит от судебных решений.

Напомним, что 28 июля около 7 утра в центре Киева произошла серьезная авария. Электромобиль Volkswagen ID.3 потерял управляемость и врезался в подземный переход на Майдане Независимости.

Также недавно на Киевщине электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в ДТП в Украине. Стальной пикап неплохо выдержал удар и показал высокий уровень защиты.