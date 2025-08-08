В Києві автомобіль влетів у торговий центр Ocean Plaza: що про це відомо (відео)

У Києві білий автомобіль на великій швидкості в’їхав у приміщення торгового центру Ocean Plaza.

Місцеві ЗМІ опублікували відео, на якому видно масштабні пошкодження всередині будівлі. Навколо — розбиті вітрини та уламки.

Наразі інформація про постраждалих відсутня, деталі події з’ясовуються. Офіційних коментарів поки що не надходило.

Минулого року Фокус писав про проблеми ТРЦ Ocean Plaza, пов’язані з великим кредитним боргом у $200 млн перед кіпрською компанією Ethoder Investments родини Ротенбергів, який виник ще під час будівництва центру. Наразі Фонд державного майна України повідомив, що Ocean Plaza майже готовий до приватизації. Голова ФДМУ Віталій Коваль розповів, що комплекс працює і генерує дохід, а всі підготовчі роботи для продажу проведені. Проте остаточне рішення щодо боргу та дати аукціону залежить від судових рішень.

Нагадаємо, що 28 липня близько 7 ранку у центрі Києва сталася серйозна аварія. Електромобіль Volkswagen ID.3 втратив керованість і врізався у підземний перехід на Майдані Незалежності.

Також нещодавно на Київщині електромобіль Tesla Cybertruck вперше потрапив у ДТП в Україні. Сталевий пікап непогано витримав удар і показав високий рівень захисту.