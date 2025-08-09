ДТП у київському ТРЦ Ocean Plaza: поліція пояснила, що сталося (фото)

Водійка автомобіля Mazda CX-5 переплутала педалі, виїжджаючи з паркінгу торгівельного центру в Голосіївському районі.

Водійка кросовера, виїхавши з паркувального майданчика, сплутала гальмівну педаль з педаллю газу, внаслідок чого заїхала всередину ТРЦ Ocean Plaza, пошкодивши стіну споруди, повідомили у поліції.

На щастя, як зазначається, внаслідок інциденту постраждалих не виявилося.

Патрульні, які прибули на місце події, склали на керманичку відповідні адміністративні матеріали.

Після ДТП Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 8 серпня. Автомобіль Mazda на великій швидкості врізався у приміщення торгівельно-розважального центру на вулиці Антоновича, 176.

Фокус писав, що увечері 7 серпня у Подільському районі Києва сталася серйозна ДТП. Subaru, водій якого перебував у стані сп’яніння, залетів у парк та травмував жінок, які там відпочивали. Жінок віком 57 і 59 років, які сиділи на лавочці, ушпиталили із переламами ніг та іншими травмами. Тест показав, що концентрація алкоголю в крові водія Subaru склала 1,9 проміле при дозволеній нормі в 0,2 проміле.

Нагадаємо також, що внаслідок ДТП постраждала гостя закладу "Іскра", який належить учасниці 14-го сезону популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" Анастасії Завадській. Відвідувачка сиділа на літній терасі, коли у неї влетів автомобіль. Стало відомо, що водійка нахилилася за телефоном та не впоралась з керуванням й виїхала за межі проїзної частини на тротуар. Причому жінка ніколи не отримувала водійського посвідчення.