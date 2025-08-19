"Я це люблю": жінка попри критику чоловіків опанувала найпопулярніший фах в Індії (відео)

Мешканка індійського міста Бангалор Сафура Хан з дитинства полюбляла машини та мотоцикли, а згодом вирішила заробляти на життя таксисткою. Попри критику та образливі слова поза очі від чоловіків, що це не робота для жінки, вона говорить, що любить свою справу.

Водійка мото-рікші говорить, що наразі її мрія — купити хороший автомобіль для таксі, розповіла Сафура в відео місцевої топблогерки Таманни Танвір в Instagram.

Історія молодої водійки стала вірусною — набрала понад 1,2 млн переглядів. Блогерка Танвір вирішила поїхати в справах і замовила авторікшу, а потім вона була приголомшена тим, що за кермом була молода та красива дівчина.

Під час поїздки вони розговорилися, і цю розмову зафільмували на відео. Сафура розповіла, що завжди обожнювала водіння. Попри фінансові труднощі, які не дозволили їй придбати автомобіль, вона обрала авторікшу, щоб здійснити мрію та заробляти на власних умовах у сфері, де домінують чоловіки.

"Я люблю водити будь-який транспорт — машину, рікшу, мотоцикл. Просто в мене вистачило коштів лише на рікшу. Тож я подумала: почну з рікші, а там подивимось, чи зможу купити машину. Я не відчуваю, що сьогодні понеділок і треба йти на роботу. Я насолоджуюся кожним днем, щаслива й повна енергії", — пояснила вона.

Сама Сафура говорить, що її плани прості — зібрати кошти та купити чудовий автомобіль для таксі, аби отримувати більші доходи. Наразі індійка веде сторінку в Instagram, де показує свої водійські будні вулицями Бангалора.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного посту блогерки, користувачі обох статей активно підтримали молоду жінку та бажали їй втілення мрії. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Обожнюю її енергію й знімаю капелюха за те, що вона руйнує стереотипи. Шість років тому мене підвозила жінка-водійка рікші на вокзалі в Ченнаї. Вона була єдиною годувальницею в родині й розповіла, що завдяки роботі змогла видати дочок заміж. Вона пишалася тим, чим займається";

"Бангалору потрібно більше таких Сафур. Уміння, витримка й радість від роботи. Респект";

"Її усмішка така свіжа. Сподіваюся, усі її мрії здійсняться";

"Я так пишаюся нею, аж мурашки по шкірі. Нехай Бог дарує їй щедрість і чудове життя".

