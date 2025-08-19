Пассажирка самолета сбежала от соседа и пересела к стюардессам: что случилось на борту

Женщина рассказала, что мужчина рядом поднял подлокотник и занял часть ее места, что вызвало спор о личном пространстве и безопасности на борту.

Related video

Публикация об инциденте появилась на популярном форуме Reddit в сообществе r/delta от пользовательницы с ником u/Charming_Yoghurt_483. Женщина написала, что мужчина рядом с ней поднял общий подлокотник и прижался к ее бедру.

Во время недавнего рейса Delta Air Lines пассажирка рассказала, что чувствовала себя крайне некомфортно из-за соседа, который занял часть ее места, что вызвало бурную дискуссию в сети о правилах поведения и безопасности на борту.

Когда пассажирка попросила его сесть аккуратнее, чтобы пристегнуть ремень безопасности, сосед ответил: "Если самолет падает, ремень безопасности тебя не спасет".

В итоге женщина обратилась за помощью к бортпроводникам и некоторое время провела в хвостовой части самолета, занимая их место, чтобы избежать дискомфорта.

Женщина обратилась за помощью к бортпроводникам Фото: Reddit

Представитель Delta заявил, что по правилам авиакомпании подлокотники должны быть опущены при рулении, взлете и посадке. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также требует, чтобы подлокотники находились в "нормальном положении" для обеспечения безопасности и свободного прохода.

На вопрос о том, могут ли пассажиры находиться в зоне бортпроводников во время полета, представитель Delta отметил, что компания не может подтвердить детали поста. Исследования показывают, что ремни безопасности действительно помогают при турбулентности, хотя менее эффективны при резком торможении.

История вызвала бурную реакцию среди пользователей Reddit. Многие критиковали мужчину за вторжение в личное пространство и неуважение к правилам безопасности.

"У некоторых людей действительно нет границ. Это просто бесит", — написал один из комментаторов.

Другие указывали на пренебрежение важностью ремня безопасности и предлагали обучать пассажиров не только технике безопасности, но и элементарному этикету.

Ранее Фокус сообщал, что всего один предмет в сумке спровоцировал пожар в самолете. Пассажиры рейса VA1528 Virgin Australia из Сиднея в Хобарт испытали настоящий шок, когда прямо во время посадки в салоне вспыхнул огонь. Причиной стал внешний аккумулятор, загоревшийся в верхней багажной полке.

Также стало известно, что во время круиза пассажиры заметили нечто жуткое на борту лайнера. Одна из туристок увидела, что чей-то телефон завис на выступе корпуса в нескольких сантиметрах от воды. Многие пользователи предположили, что рискнули бы спуститься за гаджетом.