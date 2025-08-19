Пасажирка літака втекла від сусіда і пересіла до стюардес: що трапилося на борту

Жінка розповіла, що чоловік поруч підняв підлокітник і зайняв частину її місця, що викликало суперечку щодо особистого простору та безпеки на борту.

Публікація про інцидент з'явилася на популярному форумі Reddit у спільноті r/delta від користувачки з ніком u/Charming_Yoghurt_483. Жінка написала, що чоловік поруч із нею підняв загальний підлокітник і притиснувся до її стегна.

Під час нещодавнього рейсу Delta Air Lines пасажирка розповіла, що почувалася вкрай некомфортно через сусіда, який зайняв частину її місця, що спричинило бурхливу дискусію в мережі про правила поведінки та безпеки на борту.

Коли пасажирка попросила його сісти акуратніше, щоб пристебнути ремінь безпеки, сусід відповів: "Якщо літак падає, ремінь безпеки тебе не врятує".

Зрештою жінка звернулася по допомогу до бортпровідників і деякий час провела у хвостовій частині літака, займаючи їхнє місце, щоб уникнути дискомфорту.

Представник Delta заявив, що за правилами авіакомпанії підлокітники мають бути опущені під час рулювання, зльоту і посадки. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) також вимагає, щоб підлокітники перебували в "нормальному положенні" для забезпечення безпеки і вільного проходу.

На запитання про те, чи можуть пасажири перебувати в зоні бортпровідників під час польоту, представник Delta зазначив, що компанія не може підтвердити деталі поста. Дослідження показують, що ремені безпеки дійсно допомагають під час турбулентності, хоча менш ефективні під час різкого гальмування.

Історія викликала бурхливу реакцію серед користувачів Reddit. Багато хто критикував чоловіка за вторгнення в особистий простір і неповагу до правил безпеки.

"У деяких людей справді немає кордонів. Це просто бісить", — написав один із коментаторів.

Інші вказували на нехтування важливістю ременя безпеки й пропонували навчати пасажирів не тільки техніки безпеки, а й елементарного етикету.

