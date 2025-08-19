Лабрадор схватил зубами камеру наблюдения и снял "экскурсию" по дому (видео)

Лабрадор случайно снял на камеру прогулку по дому и саду хозяина. На кадрах видно, как пес хватает камеру для домашних животных и, держа ее в зубах, ходит по участку.

Related video

В TikTok набирает популярность видео с лабрадором-ретривером, который неожиданно превратился в "оператора" и устроил виртуальную экскурсию по дому и саду своего хозяина.

Забавный ролик был опубликован пользователем @lana_2710w и собрал более 157 тысяч просмотров и тысячи лайков. На кадрах видно, как пес хватает камеру для домашних животных и, держа ее в зубах, ходит по дому. Сначала он показывает кухню, а затем выбегает в сад, демонстрируя его простор и зелень.

Интернет-пользователи в комментариях сравнили пса с агентом по недвижимости. "В прошлой жизни он был риелтором", — пошутила Клэр Белл. Другой зритель написал: "Позвольте мне провести вам экскурсию по дому". Третий добавил: "Он снова достал камеру для TikTok. Ладно, покажу, чего хочу: небо, облака… свободы".

Эксперты отмечают, что лабрадоры-ретриверы отличаются высокой активностью и нуждаются в регулярных физических нагрузках и умственной стимуляции. Владельцам, предпочитающим более спокойных питомцев, ветеринары рекомендуют другие породы — от чихуахуа и померанских шпицев до бульдогов и мопсов, которым достаточно умеренных прогулок.

Видео с "собачьим оператором" продолжает набирать популярность, а пользователи уверяют, что пересматривают его снова и снова.

Ранее Фокус сообщал, что кот превратил посудомоечную машину в свое убежище. 38-летний Кал Винсент из Виктории (Канада) рассказал, что его питомец постоянно ищет новые укромные места. Недавно одним из них оказалась посудомоечная машина.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.