Лабрадор схопив зубами камеру спостереження і зняв "екскурсію" будинком (відео)

Лабрадор випадково зняв на камеру прогулянку будинком і садом господаря. На кадрах видно, як пес хапає камеру для домашніх тварин і, тримаючи її в зубах, ходить ділянкою.

У TikTok набирає популярності відео з лабрадором-ретривером, який несподівано перетворився на "оператора" і влаштував віртуальну екскурсію будинком і садом свого господаря.

Кумедний ролик був опублікований користувачем @lana_2710w і зібрав понад 157 тисяч переглядів і тисячі лайків. На кадрах видно, як пес хапає камеру для домашніх тварин і, тримаючи її в зубах, ходить будинком. Спочатку він показує кухню, а потім вибігає в сад, демонструючи його простір і зелень.

Інтернет-користувачі в коментарях порівняли пса з агентом з нерухомості. "У минулому житті він був рієлтором", — пожартувала Клер Белл. Інший глядач написав: "Дозвольте мені провести вам екскурсію будинком". Третій додав: "Він знову дістав камеру для TikTok. Гаразд, покажу, чого хочу: небо, хмари... свободи".

Експерти зазначають, що лабрадори-ретривери вирізняються високою активністю і потребують регулярних фізичних навантажень і розумової стимуляції. Власникам, які віддають перевагу спокійнішим улюбленцям, ветеринари рекомендують інші породи — від чихуахуа і померанських шпіців до бульдогів і мопсів, яким достатньо помірних прогулянок.

Відео з "собачим оператором" продовжує набирати популярність, а користувачі запевняють, що переглядають його знову і знову.

