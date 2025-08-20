Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Во Франции прошел Чемпионат по визгу свиней, однако участниками были не животные (видео)

фестиваль свиней Франция
Во Франции прошел Чемпионат по визгу свиней, однако участниками были не животные | Фото: Открытые источники

Во Франции состоялся главный "свиной праздник" страны — фестиваль Pourcailhade, в рамках которого традиционно проводится необычное соревнование. Чемпионат по визгу свиней является флагманским событием праздника, однако участниками являются не домашние животные, а люди.

Related video

Участники Чемпионата по визгу свиней должны имитировать крики свиньи, в костюмах и с постановкой. О событии рассказали на странице lespepitesdefrance в Instagram.

Фестиваль состоялся в воскресенье, 10 августа, в Три-сюр-Без, что в департаменте Верхние Пиренеи, на юго-западе Франции. Нынешний "праздник свиней" стал уже 42, поскольку фермерское действо стало настоящей традицией и своего рода символом региона, привлекает многочисленных гостей и желающих принять участие в соревнованиях по свиному визгу.

.

Судьи Чемпионата по свиному визгу оценивали, насколько реалистичны костюмы участников, их артистичность, а также учитывали реакцию зрителей. Победителем стал действующий чемпионат мира Ноэль Жаме.

На фестивале в этом году участвовали энтузиасты в розовых костюмах свиней. Они выходили на сцену и в микрофон имитировали свиной визг перед восторженной публикой, у которой действо вызывало преимущественно смех.

Фестиваль свиньи во Франции: что символизирует событие

Как пишет издание franceinfo, фестиваль, основанный в 1981 году, отдает дань уважения сельскохозяйственному прошлому города, который когда-то был крупным рынком поросят.

Главным событием прошлых лет и сейчас остаются соревнования по визгу свиней. Однако это лишь часть "свиного праздника" во Франции. Традиционно в программе также происходят другие события:

  • гонки поросят;
  • чемпионат по поеданию кровянки;
  • ярмарка местных производителей, в частности мясников.

Пользователи в социальных сетях, которые просматривали кадры с фестиваля, по-разному реагируют на действо. Преимущественно событие, несмотря на свой символизм и важность для региона, вызывает смех и шутки:

  • "Я знаю многих людей, которые могут идеально имитировать свиней, не открывая рта";
  • "Нет, но серьезно, неужели есть люди, которые соревнуются таким образом? Как можно дойти до такого состояния?";
  • "Мы можем четко сказать, что они хорошие люди".

Напомним, ранее в Sky News рассказывали, что полиция культового рок-фестиваля попросила фанатов "не надоедать звонками".

Также в мае издание Sky News рассказывало, как в Англии люди сломя голову качались с холма в гонке за грудой сыра.