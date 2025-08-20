Во Франции прошел Чемпионат по визгу свиней, однако участниками были не животные (видео)

Во Франции состоялся главный "свиной праздник" страны — фестиваль Pourcailhade, в рамках которого традиционно проводится необычное соревнование. Чемпионат по визгу свиней является флагманским событием праздника, однако участниками являются не домашние животные, а люди.

Участники Чемпионата по визгу свиней должны имитировать крики свиньи, в костюмах и с постановкой. О событии рассказали на странице lespepitesdefrance в Instagram.

Фестиваль состоялся в воскресенье, 10 августа, в Три-сюр-Без, что в департаменте Верхние Пиренеи, на юго-западе Франции. Нынешний "праздник свиней" стал уже 42, поскольку фермерское действо стало настоящей традицией и своего рода символом региона, привлекает многочисленных гостей и желающих принять участие в соревнованиях по свиному визгу.

Судьи Чемпионата по свиному визгу оценивали, насколько реалистичны костюмы участников, их артистичность, а также учитывали реакцию зрителей. Победителем стал действующий чемпионат мира Ноэль Жаме.

На фестивале в этом году участвовали энтузиасты в розовых костюмах свиней. Они выходили на сцену и в микрофон имитировали свиной визг перед восторженной публикой, у которой действо вызывало преимущественно смех.

Фестиваль свиньи во Франции: что символизирует событие

Как пишет издание franceinfo, фестиваль, основанный в 1981 году, отдает дань уважения сельскохозяйственному прошлому города, который когда-то был крупным рынком поросят.

Главным событием прошлых лет и сейчас остаются соревнования по визгу свиней. Однако это лишь часть "свиного праздника" во Франции. Традиционно в программе также происходят другие события:

гонки поросят;

чемпионат по поеданию кровянки;

ярмарка местных производителей, в частности мясников.

Пользователи в социальных сетях, которые просматривали кадры с фестиваля, по-разному реагируют на действо. Преимущественно событие, несмотря на свой символизм и важность для региона, вызывает смех и шутки:

"Я знаю многих людей, которые могут идеально имитировать свиней, не открывая рта";

"Нет, но серьезно, неужели есть люди, которые соревнуются таким образом? Как можно дойти до такого состояния?";

"Мы можем четко сказать, что они хорошие люди".

