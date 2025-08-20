Во Франции прошел Чемпионат по визгу свиней, однако участниками были не животные (видео)
Во Франции состоялся главный "свиной праздник" страны — фестиваль Pourcailhade, в рамках которого традиционно проводится необычное соревнование. Чемпионат по визгу свиней является флагманским событием праздника, однако участниками являются не домашние животные, а люди.
Участники Чемпионата по визгу свиней должны имитировать крики свиньи, в костюмах и с постановкой. О событии рассказали на странице lespepitesdefrance в Instagram.
Фестиваль состоялся в воскресенье, 10 августа, в Три-сюр-Без, что в департаменте Верхние Пиренеи, на юго-западе Франции. Нынешний "праздник свиней" стал уже 42, поскольку фермерское действо стало настоящей традицией и своего рода символом региона, привлекает многочисленных гостей и желающих принять участие в соревнованиях по свиному визгу.
Судьи Чемпионата по свиному визгу оценивали, насколько реалистичны костюмы участников, их артистичность, а также учитывали реакцию зрителей. Победителем стал действующий чемпионат мира Ноэль Жаме.
На фестивале в этом году участвовали энтузиасты в розовых костюмах свиней. Они выходили на сцену и в микрофон имитировали свиной визг перед восторженной публикой, у которой действо вызывало преимущественно смех.
Фестиваль свиньи во Франции: что символизирует событие
Как пишет издание franceinfo, фестиваль, основанный в 1981 году, отдает дань уважения сельскохозяйственному прошлому города, который когда-то был крупным рынком поросят.
Главным событием прошлых лет и сейчас остаются соревнования по визгу свиней. Однако это лишь часть "свиного праздника" во Франции. Традиционно в программе также происходят другие события:
- гонки поросят;
- чемпионат по поеданию кровянки;
- ярмарка местных производителей, в частности мясников.
Пользователи в социальных сетях, которые просматривали кадры с фестиваля, по-разному реагируют на действо. Преимущественно событие, несмотря на свой символизм и важность для региона, вызывает смех и шутки:
- "Я знаю многих людей, которые могут идеально имитировать свиней, не открывая рта";
- "Нет, но серьезно, неужели есть люди, которые соревнуются таким образом? Как можно дойти до такого состояния?";
- "Мы можем четко сказать, что они хорошие люди".
