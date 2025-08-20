У Франції пройшов Чемпіонат з вереску свиней, однак учасниками були не тварини (відео)

У Франції відбулося головне "свиняче свято" країни — фестиваль Pourcailhade, у межах якого традиційно проводиться незвичайне змагання. Чемпіонат з вереску свиней є флагманською подією свята, однак учасниками є не свійські тварини, а люди.

Учасники Чемпіонату з вереску свиней повинні імітувати крики свині, в костюмах і з постановкою. Про подію розповіли на сторінці lespepitesdefrance в Instagram.

Фестиваль відбувся у неділю, 10 серпня, у Трі-сюр-Без, що в департаменті Верхні Піренеї, на південному заході Франції. Цьогорічне "свято свиней" стало вже 42, оскільки фермерське дійство стало справжньою традицією та свого роду символом регіону, що приваблює численних гостей та охочих взяти участь у змаганнях зі свинячого вереску.

Судді Чемпіонату зі свинячого вереску оцінювали, наскільки реалістичні костюми учасників, їхня артистичність, а також враховували реакцію глядачів. Переможцем став чинний чемпіонат світу Ноель Жаме.

На фестивалі цього року брали участь ентузіасти у рожевих костюмах свиней. Вони виходили на сцену й у мікрофон імітували свинячий вереск перед захопленою публікою, у якої дійство викликало переважно сміх.

Фестиваль свині у Франції: що символізує подія

Як пише видання franceinfo, фестиваль, заснований у 1981 році, віддає данину поваги сільськогосподарському минулому міста, яке колись було великим ринком поросят.

Головною подією минулих років і зараз залишаються змагання з вереску свиней. Однак це лише частина "свинячого свята" у Франції. Традиційно у програмі також відбуваються інші події:

перегони поросят;

чемпіонат з поїдання кров'янки;

ярмарок місцевих виробників, зокрема м'ясників.

Користувачі у соціальних мережах, які переглядали кадри із фестивалю, по-різному реагують на дійство. Переважно подія, попри свій символізм та важливість для регіону, викликає сміх та жарти:

"Я знаю багатьох людей, які можуть ідеально імітувати свиней, не відкриваючи рота";

"Ні, але серйозно, невже є люди, які змагаються таким чином? Як можна дійти до такого стану?";

"Ми можемо чітко сказати, що вони добрі люди".

