"Я — американка": женщина рассказала о настоящих реалиях жизни в США (видео)

Жительница США с ником @haloevans рассказала, что известная всем "американская мечта" на самом деле имеет обратную сторону. Среди постоянных проблем блогерша упоминает низкую оплату труда, отсутствие полиса страхования, высокие цены на жилье и услуги.

Девушка добавляет, что платит две трети от своего дохода, чтобы оплатить обычную съемную квартиру, рассказывает автор поста в своем Tiktok.

Ролик американки стал вирусным в сети — набрал более 6,3 млн просмотров. На кадрах заметно, что девушка рассказывает о своих доходах и расходах, среди которых указывает, что тратит $1600 (более 66 тыс. грн) на съемную квартиру, в которой "нет даже спальни".

Американка добавляет, что работает 50 часов в неделю, у нее нет полиса медицинского страхования, и что она "не может позволить иметь себе ребенка, даже если бы захотела". Блогерша также говорит, что имеет уже долгов на семь тысяч долларов (более 290 тыс. грн).

Девушка указывает, что ее преследуют проблемы со здоровьем, потому что не может позволить "нормальную еду" и это для нее является очень дорогим удовольствием. Автор поста отмечает, что также сталкивается с проблемой поиска работы, ведь имеет достаточную квалификацию, но ее "никто не берет" на более оплачиваемую вакансию.

"Я — американка. Я зарабатываю для своего босса сотни тысяч, если не миллионы долларов, пока сама пытаюсь выжить. Я зарабатываю лишь чуть больше 20 баксов (820 грн) за час работы", — рассказала блогер, добавляя, что минимальная оплата по стандартам правительства составляет выше 30 долларов (1245 грн).

Также девушка искренне признается, что никогда не была за пределами Штатов, а в дни, когда не работает, пытается просто отоспаться из-за усталости. По словам американки, ее счета за свет такие, что она "просто сидит на улице, потому что не может включить его дома из-за цены".

"Я — американка, и я боюсь, что я — обычная американка. И я живу в американской мечте", — подытоживает свой ролик девушка.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, многие американцы поблагодарили блогера за откровенность и поделились своими мыслями. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"У нее долга всего семь тысяч, а у меня более 40. Ей еще повезло";

"Вот она — американская мечта";

"Жаль девушку, но в нашей стране каждый второй выживает";

"Американская мечта давно умерла из-за нашей системы. Здесь люди, как и везде, являются лишь ресурсом";

"У нас с женой только кредитов за обучение более 187 тыс. баксов. О каком доме и детях я могу мечтать?".

