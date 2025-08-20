"Я — американка": жінка розповіла про справжні реалії життя в США (відео)

Мешканка США з ніком @haloevans розповіла, що відома всім "американська мрія" насправді має зворотню сторону. Серед постійних проблем блогерка згадує низьку оплату праці, відсутність поліса страхування, високі ціни на житло та послуги.

Дівчина додає, що платить дві третини від свого доходу, аби оплатити звичайну зйомну квартиру, розповідає авторка посту в своєму Tiktok.

Ролик американки став вірусним у мережі — набрав понад 6,1 млн переглядів. На кадрах помітно, що дівчина розповідає про свої доходи та видатки, серед яких вказує, що витрачає $1600 (понад 66 тис. грн) на зйомну квартиру, в якій "немає навіть спальні".

Американка додає, що працює 50 годин на тиждень, в неї немає поліса медичного страхування, і що вона "не може дозволити мати собі дитину, навіть якби захотіла". Блогерка також говорить, що має вже боргів на сім тисяч доларів (понад 290 тис. грн).

Дівчина вказує, що її переслідують проблеми зі здоров'ям, бо не може дозволити "нормальну їжу" і це для неї є дуже дорогим задоволенням. Авторка посту зазначає, що також стикається з проблемою пошуку роботи, адже має достатню кваліфікацію, але її "ніхто не бере" на більш оплачувану вакансію.

"Я — американка. Я заробляю для свого боса сотні тисяч, якщо не мільйони доларів, поки сама намагаюся вижити. Я заробляю лише трохи більш як 20 баксів (820 грн) за годину роботи", — розповіла блогерка, додаючи, що мінімальна оплата за стандартами уряду складає вище 30 доларів (1245 грн).

Також дівчина щиро зізнається, що ніколи не була за межами Штатів, а в дні, коли не працює, намагається просто відіспатися через втому. За словами американки, її рахунки за світло такі, що вона "просто сидить на вулиці, бо не може ввімкнути його вдома через ціну".

"Я — американка, і я боюся, що я — пересічна американка. І я живу в американській мрії", — підсумовує свій ролик дівчина.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, багато американців подякували блогерці за відвертість та поділилися своїми думками. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"У неї боргу всього сім тисяч, а в мене понад 40. Їй ще пощастило";

"Ось вона — американська мрія";

"Шкода дівчину, та в нашій країні кожен другий виживає";

"Американська мрія давно померла через нашу систему. Тут люди, як і всюди, є лише ресурсом";

"У нас з дружиною тільки кредитів за навчання понад 187 тис. баксів. Про який будинок і дітей я можу мріяти?".

