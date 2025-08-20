"Нас называют эгоистами": пара с детьми продала все и отправилась в кругосветное путешествие (фото)

Британские супруги Селвин и Билли ван дер Волты решили изменить жизнь, продав все имущество вблизи Манчестера и отправились в кругосветное путешествие. Несмотря на критику относительно такого поступка, женщина говорит, что они с мужем не жалеют о таком решении, ведь оно имеет преимущества.

Главной причиной таких перемены пары стало желание дать детям "образование миром" и вырваться из привычной рутины, сообщает WhatstheJam.

36-летняя Билли говорит, что сейчас пара путешествует полный рабочий день со своими детьми — четырехлетним Блаем и двухлетним Ротко — и говорит, что никогда не чувствовали себя свободнее.

"Мы работали, чтобы оплачивать счета, и пытались втиснуть немного драгоценного семейного времени в два выходных дня в неделю, которые имели вместе. Мы были счастливы, просто всегда хотели, чтобы выходные были хоть немного длиннее. Мы справлялись, но жили от зарплаты до зарплаты, рассчитывали на кредитки в случае непредвиденных расходов и только молились, чтобы машина прошла техосмотр", — рассказала Билли.

Однако в июне 2024-го британская пара решила изменить свою жизнь. Этому способствовала случайность — когда пара после прогулки под дождем осмотрела почтовый ящик, где был флаер с надписью о "времени для островной жизни".

"Сначала мы смеялись, будто это глупая фантазия, но чем больше говорили, тем реальнее все казалось. Мы перешли от "а что, если бы?" к настоящим планам. Вернувшись домой, уже составляли список вещей на продажу. Было такое ощущение, будто вселенная подталкивала нас. Мы знали — пожалеем, если даже не попробуем", — вспоминает мама двоих детей.

После продажи дома в августе 2024 года, они сразу сели на самолет и уже побывали в Абу-Даби, Южной Корее, Таиланде и Вьетнаме, а следующим пунктом станет Китай. Сейчас пара активно учит детей и старается больше отдыхать.

"Некоторые смотрели на нас, как будто мы с ума сошли, но сейчас все поддерживают. Но несмотря на трудности, польза от путешествий имеет значительно большие преимущества", — откровенно говорит женщина, добавляя, что одни их критикуют, а другие поддержали их решение.

В то же время мама двоих детей говорит, что обучение вне школы в такой атмосфере куда лучше формального образования. Несмотря на некоторые неудобства пара не планирует возвращаться к прошлой жизни и сейчас ищет место, где они смогут постоянно поселиться.

"Трудно объяснить все изменения, которые принесли постоянные путешествия. Я была счастлива и раньше, но теперь моей душе стало как будто легче. Я даже не понимала, насколько британская погода влияла на мое настроение, пока мы не поехали и не увидели больше солнца", — резюмирует Билли ван дер Волт.

