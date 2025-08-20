"Нас називають егоїстами": пара з дітьми продала все та вирушила в навколосвітню подорож (фото)

Британське подружжя Селвін та Біллі ван дер Волти вирішили змінити життя, продавши все майно поблизу Манчестера та вирушили в навколосвітню подорож. Попри критику щодо такого вчинку, жінка каже, що вони з чоловіком не шкодують про таке рішення, адже воно має переваги.

Головною причиною таких зміни пари стало бажання дати дітям "освіту світом" і вирватися зі звичної рутини, повідомляє WhatstheJam.

36-річна Біллі каже, шо нині пара подорожує повний робочий день зі своїми дітьми — чотирирічним Блаєм і дворічним Ротко — і каже, що ніколи не почувалися вільнішими.

"Ми працювали, щоб сплачувати рахунки, й намагалися втиснути трохи дорогоцінного сімейного часу у два вихідні дні на тиждень, які мали разом. Ми були щасливі, просто завжди хотіли, щоб вихідні були хоч трохи довшими. Ми справлялися, але жили від зарплати до зарплати, розраховували на кредитки у випадку непередбачених витрат і тільки молилися, щоб машина пройшла техогляд", — розповіла Біллі.

Однак у червні 2024-го британська пара вирішила змінити своє життя. Цьому сприяла випадковість — коли пара після прогулянки під дощем оглянула поштову скриньку, де був флаєр зі дописом про "час для острівного життя".

"Спершу ми сміялися, ніби це дурна фантазія, але що більше говорили, то реальніше все здавалося. Ми перейшли від "а що, якби?" до справжніх планів. Повернувшись додому, вже складали список речей на продаж. Було таке відчуття, ніби всесвіт підштовхував нас. Ми знали — пошкодуємо, якщо навіть не спробуємо", — згадує мама двох дітей.

Після продажу будинку в серпні 2024 року, вони відразу сіли на літак і вже побували в Абу-Дабі, Південній Кореї, Таїланді та В’єтнамі, а наступним пунктом стане Китай. Наразі пара активно навчає дітей та старається більше відпочивати.

"Дехто дивився на нас, наче ми з глузду з’їхали, але зараз усі підтримують. Та попри труднощі, користь від подорожей має значно більші переваги", — відверто говорить жінка, додаючи, що одні їх критикують, а другі підтримали їхнє рішення.

Водночас мама двох дітей каже, що навчання поза школою в такій атмосфері є куди кращим за формальну освіту. Попри деякі незручності пара не планує повертатися до минулого життя та наразі шукає місце, де вони зможуть постійно оселитися.

"Важко пояснити всі зміни, які принесли постійні подорожі. Я була щаслива й раніше, але тепер моїй душі стало ніби легше. Я навіть не розуміла, наскільки британська погода впливала на мій настрій, поки ми не поїхали й не побачили більше сонця", — резюмує Біллі ван дер Волт.

