От почтового ящика до забора: детали невероятной истории спасения лисы (фото)

Лиса из графства Эссекс, на юго-востоке Великобритании, попала в две ловушки подряд: сначала застряла головой в почтовом ящике, а через мгновение — между кирпичной стеной и садовым забором. Животное спасли специалисты центра реабилитации, которые констатировали серьезные травмы лапы и даже не представляют, как она оказалась в таком положении.

Related video

Как сообщает Daily Mail, история началась, когда 16-летний почтальон Лиам Клемент во время обхода заметил лапу, свисавшую с почтового ящика дома. Подросток не прошел мимо и собственноручно освободил животное, которое оказалось взрослым самцом лисы.

Лиса застряла возле почтового ящика Фото: Solent News

Однако вместо того, чтобы убегать, озадаченное животное бросилось к забору и втиснулось в щель между кирпичами и деревянной оградой, откуда уже не смогло выбраться самостоятельно.

На место происшествия вызвали спасателей. Ее менеджер по операциям Лори Брейли с помощью специальных инструментов освободила лису из второй ловушки.

"Пока мы ее вытаскивали, она вела себя достаточно хорошо, но как только оказалась в клетке — разозлилась. Это был действительно ожесточенный лис", — рассказала она.

Лиса застряла между забором и стеной дома — необычный случай в городе

Как выяснилось, первоначальная травма оказалась значительно серьезнее, чем могло показаться. В больнице дикой природы установили, что животное получило глубокую рваную рану, повреждение связок и несколько переломов плюсневых костей — пяти длинных костей в стопе. Лисе немедленно провели операцию: зашили связки и наложили шину.

"Он не сможет вернуться в естественную среду минимум два месяца. Время покажет, понадобятся ли дальнейшие операции, но мы пока не собираемся сдаваться", — добавила Брейли.

Организация South Essex Wildlife работает с 1995 года и специализируется на спасении и реабилитации диких животных. Инцидент с лисой стал одним из самых необычных в их практике — спасатели до сих пор не имеют представления, как животному удалось попасть в почтовый ящик и оказаться в таком положении.

Как писал Фокус, в США лису разыскивают за кражу обуви у туристов.

Ранее Фокус сообщал, как супруги во время ремонта обнаружили лису на кухне.