Від поштової скриньки до паркану: деталі неймовірної історії порятунку лисиці (фото)

Лисиця з графству Ессекс, на південному сході Великої Британії, потрапила у дві пастки поспіль: спочатку застрягла головою в поштовій скриньці, а через мить – між цегляною стіною та садовим парканом. Тваринку врятували фахівці центру реабілітації, які констатували серйозні травми лапи та навіть не уявляють, як вона опинилася в такому становищі.

Як повідомляє Daily Mail, історія почалася, коли 16-річний листоноша Ліам Клемент під час обходу помітив лапу, що звисала з поштової скриньки будинку. Підліток не пройшов повз і власноруч звільнив тварину, яка виявилася дорослим самцем лисиці.

Лисиця застрягла біля поштової скриньки Фото: Solent News

Однак замість того, щоб тікати, спантеличена тварина кинулася до паркану і втиснулася в щілину між цеглою та дерев'яною огорожею, звідки вже не змогла вибратися самостійно.

На місце події викликали рятівників. Її менеджерка з операцій Лорі Брейлі за допомогою спеціальних інструментів визволила лисицю з другої пастки.

"Поки ми її витягували, вона поводилася досить добре, але щойно опинилася в клітці – розлютилася. Це був справді запеклий лис", – розповіла вона.

Лисиця застрягла між парканом і стіною будинку – незвичний випадок у місті

Як з'ясувалося, початкова травма виявилася значно серйознішою, ніж могло здатися. У лікарні дикої природи встановили, що тварина отримала глибоку рвану рану, пошкодження зв'язок і кілька переломів плеснових кісток – п'яти довгих кісток у стопі. Лисиці негайно провели операцію: зашили зв'язки та наклали шину.

"Він не зможе повернутися у природне середовище щонайменше два місяці. Час покаже, чи знадобляться подальші операції, але ми поки що не збираємося здаватися", – додала Брейлі.

Організація South Essex Wildlife працює з 1995 року і спеціалізується на порятунку та реабілітації диких тварин. Інцидент з лисицею став одним із найнезвичніших у їхній практиці – рятівники досі не мають уявлення, як тварині вдалося потрапити в поштову скриньку та опинитися в такому положенні.

