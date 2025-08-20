Мужчина попросил соседку забирать его почту: впоследствии тот пожалел об этом (фото)

Один житель США уехал в командировку, а когда вернулся, то был шокирован поведением соседки, ведь та забрала всю его почту, несмотря на просьбу не трогать ее. История мужчины вызвала дискуссию в сети о целесообразности такого поступка.

Сам американец говорит, что женщина постоянно ведет себя странно, но эти действия соседки его "лишили дара речи", говорится в заметке автора поста в Reddit.

Ситуация конфликта между соседями стала обсуждаемой на платформе, собрав более 170 реакций и десятки комментариев. Мужчина рассказывает, что с женой они "недавно переехали в приятный район" и "обожают" своих соседей, называя их "теплыми и дружественными людьми", но довольно "навязчивыми". Этим словом он имеет в виду одну из таких ситуаций — когда они с супругой находятся во дворе, то соседи "комментируют все, что мы делаем".

"Из-за этого возникает ощущение, будто у нас нет приватности дома или во дворе — они всегда знают, когда мы приходим и уходим, и всегда что-то говорят. Например, если я жарю стейк на гриле, они выходят и комментируют, как вкусно пахнет. Это начинает раздражать — хочется просто спокойно насладиться собственным пространством, даже если они дружественные соседи", — говорит американец.

Но впоследствии произошла куда более странная ситуация — мужчина вернулся из командировки, в которой был пять дней. В его почтовом ящике не было корреспонденции, хотя он ожидал ее появления, но потом услышал звонок во входной двери.

Оказалось, что на пороге дома стояла соседка, которая отдала почту героя истории со словами "С возвращением! Я собрала вашу почту, пока вас не было". Мужчина вспомнил, что лишь дважды ранее просил забрать письма, но не просил это делать регулярно.

Соседка забрала письма мужа за время его отсутствия Фото: Getty Images

"Я был шокирован. Писем было немного, а у нас большой почтовый ящик, поэтому он точно бы не переполнился. Никогда еще никто не забирал у нас почту — и тем более без разрешения. Мы не просили ее об этом. Сначала я списал это на ее чрезмерное радушие и заботу, но теперь это не дает мне покоя. Нам регулярно доставляют лекарства и важные юридические документы по работе, и я всегда был уверен, что никто не будет трогать наш ящик", — пишет автор поста.

Мужчина говорит, что не знает, как реагировать на это. С одной стороны, ему не хочется грубить женщине, которая полезла в его ящик, а с другой не понимает, кем надо быть, чтобы "открыть чужой почтовый ящик".

"Это очень странно!" — констатировал американец и спросил мнения пользователей, что они думают об этой ситуации.

Что говорят в сети

Корреспонденты под постом мужчины активно включились в дискуссию, и многие считают поведение женщины действительно странным. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"В следующий раз просто закажите временную остановку доставки почты. Это легко сделать заранее, и вы получите два преимущества: 1) не придется волноваться, что вашу почту кто-то тронет или украдет, и 2) все будет доставлено или доступно для получения тогда, когда вам удобно";

"Я думаю, вы еще научитесь ценить это. А они со временем привыкнут к тому, что вы более закрыты, когда лучше вас узнают";

"Вы просто неразумный человек. В большинстве мест это называется добрососедством";

"Странно, что так она поступила. Действительно странно";

"К сожалению, она могла что-то украсть себе. Я бы не удивился".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина разрешил соседу передвинуть забор, но пожалел об этом. Через несколько дней герой истории понял, что его не просто обманули, но и начали захватывать его территорию.

Впоследствии стало известно, как сосед регулярно портит чужой дом во время дождя. Житель пожаловался на соседа, который выкладывает мешки с песком и направляет дождевую воду прямо на его участок.