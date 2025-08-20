Чоловік попросив сусідку забирати його пошту: згодом той пожалкував про це (фото)
Один мешканець США поїхав у відрядження, а коли повернувся, то був шокований поведінкою сусідки, адже та забрала усю його пошту попри прохання не чіпати її. Історія чоловіка викликала дискусію в мережі щодо доцільності такого вчинку.
Сам американець говорить, що жінка постійно поводить себе дивно, але ці дії сусідки його "позбавили дару мову", йдеться в дописі автора посту в Reddit.
Ситуація конфлікту між сусідами стала обговорюваною на платформі, зібравши понад 170 реакцій та десятки коментарів. Чоловік розповідає, що із дружиною вони "недавно переїхали в приємний район" і "обожнюють" своїх сусідів, називаючи їх "теплими й дружніми людьми", але доволі "нав’язливими". Цим слово він має на увазі одну з таких ситуацій — коли він з дружиною перебувають на дворі, то сусіди "коментують усе, що ми робимо".
"Через це складається відчуття, ніби в нас немає приватності вдома чи у дворі — вони завжди знають, коли ми приходимо і йдемо, та завжди щось кажуть. Наприклад, якщо я смажу стейк на грилі, вони виходять і коментують, як смачно пахне. Це починає дратувати — хочеться просто спокійно насолодитися власним простором, навіть якщо вони дружні сусіди", — говорить американець.
Та згодом сталася дивна ситуація — чоловік повернувся з відрядження, в якому був п'ять днів. В його поштовій скриньці не було кореспонденції, хоча він очікував на її появу, але потім почув дзвінок у вхідних дверей.
Виявилося, що на порозі дому стояла сусідка, яка віддала пошту героя історії за словами "Вітаємо вдома! Я зібрала вашу пошту, поки вас не було". Чоловік згадав, що лише двічі раніше прохав забрати листи, але не просив це робити регулярно.
"Я був шокованим. Листів було небагато, а в нас велика поштова скринька, тож вона точно б не переповнилася. Ніколи ще ніхто не забирав у нас пошту, тим паче без дозволу. Ми не просили її про це. Спочатку я списав це на її надмірну привітність і турботу, але тепер це не дає мені спокою. Нам регулярно доставляють ліки й важливі юридичні документи по роботі, і я завжди був упевнений, що ніхто не торкатиметься нашої скриньки", — пише автор посту.
Чоловік каже, що не знає, як реагувати на це. З одного боку, йому не хочеться грубити жінці, яка полізла в його скриньку, а з другого не розуміє, ким треба бути, аби "відкрити чужу поштову скриньку".
"Це дуже дивно!" — констатував американець і запитав думки користувачів, що вони думають про цю ситуацію.
Що кажуть в мережі
Дописувачі під постом чоловіка активно долучилися до дискусії, і багато хто вважає поведінку жінки справді дивною. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:
- "Наступного разу просто замовте тимчасову зупинку доставки пошти. Це легко зробити заздалегідь, і ви отримаєте дві переваги: 1) не доведеться хвилюватися, що вашу пошту хтось торкнеться чи вкраде, і 2) усе буде доставлено або доступно для отримання тоді, коли вам зручно".
- "Я думаю, ви ще навчитеся цінувати це. А вони з часом звикнуть до того, що ви більш закриті, коли краще вас пізнають".
- "Ви просто нерозумна людина. У більшості місць це називається добросусідством";
- "Дивно, що так вона вчинила. Справді дивно";
- "На жаль, вона могла щось поцупити собі. Я б не здивувався".
Раніше Фокус повідомляв, що чоловік дозволив сусіду пересунути паркан, але пошкодував про це. За кілька днів герой історії зрозумів, що його не просто обманули, а й почали захоплювати його територію.
Згодом стало відомо, як сусід регулярно псує чужий будинок під час дощу. Мешканець поскаржився на сусіда, який викладає мішки з піском і спрямовує дощову воду просто на його ділянку.