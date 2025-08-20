Чоловік попросив сусідку забирати його пошту: згодом той пожалкував про це (фото)

Один мешканець США поїхав у відрядження, а коли повернувся, то був шокований поведінкою сусідки, адже та забрала усю його пошту попри прохання не чіпати її. Історія чоловіка викликала дискусію в мережі щодо доцільності такого вчинку.

Сам американець говорить, що жінка постійно поводить себе дивно, але ці дії сусідки його "позбавили дару мову", йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Ситуація конфлікту між сусідами стала обговорюваною на платформі, зібравши понад 170 реакцій та десятки коментарів. Чоловік розповідає, що із дружиною вони "недавно переїхали в приємний район" і "обожнюють" своїх сусідів, називаючи їх "теплими й дружніми людьми", але доволі "нав’язливими". Цим слово він має на увазі одну з таких ситуацій — коли він з дружиною перебувають на дворі, то сусіди "коментують усе, що ми робимо".

"Через це складається відчуття, ніби в нас немає приватності вдома чи у дворі — вони завжди знають, коли ми приходимо і йдемо, та завжди щось кажуть. Наприклад, якщо я смажу стейк на грилі, вони виходять і коментують, як смачно пахне. Це починає дратувати — хочеться просто спокійно насолодитися власним простором, навіть якщо вони дружні сусіди", — говорить американець.

Та згодом сталася дивна ситуація — чоловік повернувся з відрядження, в якому був п'ять днів. В його поштовій скриньці не було кореспонденції, хоча він очікував на її появу, але потім почув дзвінок у вхідних дверей.

Виявилося, що на порозі дому стояла сусідка, яка віддала пошту героя історії за словами "Вітаємо вдома! Я зібрала вашу пошту, поки вас не було". Чоловік згадав, що лише двічі раніше прохав забрати листи, але не просив це робити регулярно.

Сусідка забрала листи чоловіка за час його відсутності Фото: Getty Images

"Я був шокованим. Листів було небагато, а в нас велика поштова скринька, тож вона точно б не переповнилася. Ніколи ще ніхто не забирав у нас пошту, тим паче без дозволу. Ми не просили її про це. Спочатку я списав це на її надмірну привітність і турботу, але тепер це не дає мені спокою. Нам регулярно доставляють ліки й важливі юридичні документи по роботі, і я завжди був упевнений, що ніхто не торкатиметься нашої скриньки", — пише автор посту.

Чоловік каже, що не знає, як реагувати на це. З одного боку, йому не хочеться грубити жінці, яка полізла в його скриньку, а з другого не розуміє, ким треба бути, аби "відкрити чужу поштову скриньку".

"Це дуже дивно!" — констатував американець і запитав думки користувачів, що вони думають про цю ситуацію.

Що кажуть в мережі

Дописувачі під постом чоловіка активно долучилися до дискусії, і багато хто вважає поведінку жінки справді дивною. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Наступного разу просто замовте тимчасову зупинку доставки пошти. Це легко зробити заздалегідь, і ви отримаєте дві переваги: 1) не доведеться хвилюватися, що вашу пошту хтось торкнеться чи вкраде, і 2) усе буде доставлено або доступно для отримання тоді, коли вам зручно".

"Я думаю, ви ще навчитеся цінувати це. А вони з часом звикнуть до того, що ви більш закриті, коли краще вас пізнають".

"Ви просто нерозумна людина. У більшості місць це називається добросусідством";

"Дивно, що так вона вчинила. Справді дивно";

"На жаль, вона могла щось поцупити собі. Я б не здивувався".

