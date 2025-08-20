Новое чудо архитектуры: самая недоступная библиотека в мире высечена в скале (видео)

Библиотека Мяньхуа, расположенная возле одноименной деревни в китайской провинции Гуанси, представляет собой уникальное сооружение, устроенное внутри большого грота на склоне скалы.

Related video

Многие пользователи китайских соцсетей отмечали, что читальня выглядит как нечто созданное искусственным интеллектом. Об этом пишет Oddity Central.

С момента своего открытия в мае этого года библиотека Мяньхуа стала невероятно популярной в китайских социальных сетях.

Обычно подобные заведения не пользуются большой популярностью в интернете, но это не просто читальня. Это невероятный аттракцион не только для книголюбов, но и для путешественников, ищущих потрясающие виды, ведь сооружение расположенной на краю высокой скалы, в окружении пышной зелени.

Многие пользователи китайских соцсетей отмечали, что библиотека Мяньхуа выглядит как нечто созданное искусственным интеллектом, но на самом деле это реальное место, которое может посетить любой желающий, если только он сможет туда добраться.

Многие отмечали, что читальня выглядит как нечто созданное ИИ Фото: YouTube

Внешний вид читальни производит сильное первое впечатление своими деревянными мостками и балконами, подвешенными к скалам. Однако больше всего у туристов захватывает дух именно внутри. Библиотека расположена в большом гроте, стены которого неровной формы выстроились в ряд тысячами книг.

Достопримечательность находится в сельской местности. С одной стороны, она служит источником книг для жителей деревни, но в большей степени воспринимается как туристический объект, который уже успел привлечь путешественников со всех уголков Китая.

Издание также отмечает, что тем, кто ищет еще больше необычных мест для отдыха с книгами, стоит обратить внимание на Dujiangyan Zhongshuge в городе Дуцзянъянь (Китай), а также на крупнейшую в мире монастырскую библиотеку, расположенную в аббатстве Адмонт в Австрии.

Ранее Фокус сообщал, что уникальный остров с причалом продают дешевле квартиры. Потенциальным покупателям придется заплатить 395 000 фунтов стерлингов (примерно 22 млн гривен).

Также стало известно, что женщина живет в крошечном плавучем доме на "секретном острове". Жительница Великобритании по имени Линда рассказала о своей необычной жизни на реке Темзе, где когда-то проводили время известные рок-звезды и детские писатели.