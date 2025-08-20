Нове диво архітектури: найнедоступніша бібліотека у світі висічена у скелі (відео)

Бібліотека Мяньхуа, розташована біля однойменного села в китайській провінції Гуансі, є унікальною спорудою, влаштованою всередині великого грота на схилі скелі.

Related video

Багато користувачів китайських соцмереж зазначали, що читальня має вигляд чогось створеного штучним інтелектом. Про це пише Oddity Central.

З моменту свого відкриття в травні цього року бібліотека Мяньхуа стала неймовірно популярною в китайських соціальних мережах.

Зазвичай подібні заклади не користуються великою популярністю в інтернеті, але це не просто читальня. Це неймовірний атракціон не лише для книголюбів, а й для мандрівників, які шукають приголомшливі краєвиди, адже споруда розташована на краю високої скелі, в оточенні пишної зелені.

Багато користувачів китайських соцмереж зазначали, що бібліотека М'яньхуа має вигляд чогось створеного штучним інтелектом, але насправді це реальне місце, яке може відвідати будь-хто охочий, якщо тільки він зможе туди дістатися.

Багато хто відзначав, що читальня має вигляд чогось створеного ШІ Фото: YouTube

Зовнішній вигляд читальні справляє сильне перше враження своїми дерев'яними містками та балконами, підвішеними до скель. Однак найбільше у туристів захоплює дух саме всередині. Бібліотека розташована у великому гроті, стіни якого нерівної форми вишикувалися в ряд тисячами книг.

Пам'ятка розташована в сільській місцевості. З одного боку, вона слугує джерелом книжок для жителів села, але більшою мірою сприймається як туристичний об'єкт, який уже встиг привернути увагу мандрівників з усіх куточків Китаю.

Видання також зазначає, що тим, хто шукає ще більше незвичних місць для відпочинку з книжками, варто звернути увагу на Dujiangyan Zhongshuge у місті Дуцзян'янь (Китай), а також на найбільшу у світі монастирську бібліотеку, розташовану в абатстві Адмонт в Австрії.

Раніше Фокус повідомляв, що унікальний острів із причалом продають дешевше за квартиру. Потенційним покупцям доведеться заплатити 395 000 фунтів стерлінгів (приблизно 22 млн гривень).

Також стало відомо, що жінка живе в крихітному плавучому будинку на "секретному острові". Мешканка Великої Британії на ім'я Лінда розповіла про своє незвичайне життя на річці Темзі, де колись проводили час відомі рок-зірки та дитячі письменники.