Установила рекорд: самая старшая мама близнецов рассказала о вызовах и радостях материнства (фото)

Американский психотерапевт Фрида Бирнбаум в 60 лет родила близнецов, установив национальный рекорд, и сейчас готовится отправить 18-летних сыновей в колледж. Женщина рассказала, как материнство в преклонном возрасте дало ей новые силы и вдохновило других не бояться старения.

Как сообщает Daily Mail, уникальная история Фриды Бирнбаум началась в 2007 году, когда она в возрасте 60 лет родила здоровых близнецов Джарета и Джоша. Это сделало ее самой старшей матерью близнецов в истории США. В отличие от критиков, которые называли ее "бабушкой-мамой", Фрида утверждает, что воспитание детей в зрелом возрасте стало источником энергии и вдохновения.

"Эти мои сыновья придавали мне сил. Вырастить их было гораздо легче, чем старших детей в младшем возрасте", — рассказала Бирнбаум в интервью.

Сейчас, в 78 лет, она с мужем Кеном готовится к новому этапу жизни — отправляет близнецов в престижные университеты.

Фрида Бирнбаум со взрослыми детьми Фото: The Daily Mail

Путь к рекорду был непростым. После того как американские клиники отказали в услугах ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение) из-за возраста, Фрида уехала в Южную Африку, где прошла лечение по значительно более низкой цене. Беременность близнецами давалась ей легче, чем предыдущие, благодаря психологической зрелости и поддержке мужа.

Случай Бирнбаум вызвал значительный общественный резонанс. Критики называли ее эгоистичной, но Фрида использовала славу для популяризации идеи, что женщины могут реализовывать материнские и профессиональные амбиции в любом возрасте. Ее история стала символом борьбы с эйджизмом и стереотипами о старении.

Справка: эйджизм (от англ. ageism) — это форма дискриминации, предвзятого отношения или стереотипизации людей на основе их возраста.

