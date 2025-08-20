Встановила рекорд: найстарша мама близнюків розповіла про виклики та радість материнства (фото)

Американська психотерапевтка Фріда Бірнбаум у 60 років народила близнюків, встановивши національний рекорд, і зараз готується відправити 18-річних синів до коледжу. Жінка розповіла, як материнство у похилому віці дало їй нові сили та надихнуло інших не боятися старіння.

Як повідомляє Daily Mail, унікальна історія Фріди Бірнбаум почалася у 2007 році, коли вона у віці 60 років народила здорових близнюків Джарета та Джоша. Це зробило її найстаршою матір'ю близнюків в історії США. На відміну від критиків, які називали її "бабусею-мамою", Фріда стверджує, що виховання дітей у зрілому віці стало джерелом енергії та натхнення.

"Ці мої сини додавали мені сил. Виростити їх було набагато легше, ніж старших дітей у молодшому віці", – розповіла Бірнбаум у інтерв'ю.

Зараз, у 78 років, вона з чоловіком Кеном готується до нового етапу життя – відправляє близнюків до престижних університетів.

Фріда Бірнбаум з дорослими дітьми Фото: The Daily Mail

Шлях до рекорду був непростим. Після того як американські клініки відмовили у послугах ЕКЗ (Екстракорпоральне запліднення) через вік, Фріда поїхала до Південної Африки, де пройшла лікування за значно нижчою ціною. Вагітність близнюками давалася їй легше, ніж попередні, завдяки психологічній зрілості та підтримці чоловіка.

Випадок Бірнбаум викликав значний суспільний резонанс. Критики називали її егоїстичною, але Фріда використала славу для популяризації ідеї, що жінки можуть реалізовувати материнські та професійні амбіції у будь-якому віці. Її історія стала символом боротьби з ейджизмом та стереотипами про старіння.

Довідка: ейджизм (від англ. ageism) – це форма дискримінації, упередженого ставлення або стереотипізації людей на основі їхнього віку.

