Ученик нагло общался с преподавателем и старшими: впоследствии его настигла карма (видео)

Ученик одной из американских школ позволил грубые слова в адрес учителя, после чего ударил его рукой. Однако впоследствии его догнала карма, когда проучить подростка за его наглое поведение решил местный коп, действия которого одобрили пользователи сети.

Правоохранитель решился показать наглому ученику урок "уважения" к преподавателям и старшим, как это видно на видео в Reddit.

Ролик с конфликтом и его последствиями стал популярным в сети — набрал более 89 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как ученик-подросток в худи и бейсболке начал грубо реагировать на замечания учителя.

Далее юноша начал активно применять в своих фразах нецензурную лексику, после чего грубо толкнул учителя. Ученики, которые снимали на видео действия сверстника, наблюдали за действиями школьника, который после небольшой толкотни начал идти за учителем, который пытался избежать конфликта.

Когда юноша догнал преподавателя у дверей спортзала, то тогда в дело вмешался правоохранитель — уже в коридоре он схватил наглеца обеими руками и выполнил суплекс, бросок с прогибом назад. Во время проведения бойцовского приема школьники, которые снимали и видели развитие конфликта, встретили решение полицейского громкой поддержкой.

Пока точно неизвестно, когда и где именно были сняты эти кадры. По версии пользователей, события происходили в спортзале школы Lincoln High School, расположенной в одноименном городе штата Род-Айленд.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному видео, пользователи прокомментировали увиденные действия правоохранителя и дискутировали о целесообразности применения приемов "прямого действия". Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Меня реально удивляет, что он вообще начал протягивать руки к учителю";

"Когда я учился, то была похожая история — один идиот во время драки достал пистолет и начал им махать, а охранник в школе в стиле удара Лю Кенга сбил его и скрутил. Конечно, тот шлепнулся головой о бетон и отключился, но чувак бросился на него голыми руками";

"Могу только представить, сколько учеников ненавидели того парня";

"Хотел стать участником вирусного видео, а оказался на полу";

"Это была самая тупая, которую я когда-либо видел. Тот парень был идиотом. Учителя вели себя зрело. Полицейский, видимо, подумал, что это его единственный шанс в жизни проявить себя. Невероятно".

