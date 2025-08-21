Учень нахабно спілкувався з викладачем і старшими: згодом його наздогнала карма (відео)

Учень однієї з американських шкіл дозволив грубі слова на адресу вчителя, після чого вдарив його рукою. Однак згодом його догнала карма, коли провчити підлітка за його нахабну поведінку вирішив місцевий коп, дії якого схвалили користувачі мережі.

Правоохоронець наважився показати нахабному учневі урок "поваги" до викладачів і старших, як це видно на відео в Reddit.

Ролик з конфліктом і його наслідками став популярним у мережі — набрав понад 89 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як учень-підліток у худі та бейсболці почав грубо реагувати на зауваження вчителя.

Далі юнак почав активно застосовувати у своїх фразах нецензурну лексику, після чого грубо штовхнув вчителя. Учні, які знімали на відео дії однолітка, спостерігали за діями школяра, яка після невеликої штовханини почав йти за вчителем, який намагався уникнути конфлікту.

Коли юнак наздогнав викладача біля дверей спортзалу, то тоді в справу втрутився правоохоронець — вже в коридорі він схопив нахабу обома руками та виконав суплекс, кидок з прогином назад. Під час проведення бійцівського прийому школярі, які знімали та бачили розвиток конфлікту, зустріли рішення поліцейського гучною підтримкою.

Наразі точно невідомо, коли та де саме були зняті ці кадри. За версією користувачів, події відбувалися в спортзалі школи Lincoln High School, розташованої в однойменному місті штату Род-Айленд.

У коментарях до популярного відео, користувачі прокоментували побачені дії правоохоронця та дискутували про доцільність застосування прийомів "прямої дії". Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Мене реально дивує, що він взагалі почав простягатися руки до вчителя";

"Коли я вчився, то була схожа історія — один ідіот під час бійки дістав пістолет і почав ним махати, а охоронець у школі в стилі удару Лю Кенга збив його та скрутив. Звісно, той гепнувся головою об бетон і відключився, але чувак кинувся на нього голіруч";

"Можу тільки уявити, скільки учнів ненавиділи того хлопця";

"Хотів стати учасником вірусного відео, а опинився на підлозі";

"Це була найтупіше, яку я будь-коли бачив. Той хлопець був ідіотом. Учителі поводилися зріло. Поліцейський, мабуть, подумав, що це його єдиний шанс у житті проявити себе. Неймовірно".

