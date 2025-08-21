Легенда спорта: владелец продал любимого бойцовского петуха за рекордную сумму (фото)

В Таиланде, где разрешено проводить петушиные бои, был установлен новый рекорд. Многократный пернатый чемпион по кличке Фахамрам после громкой победы был продан владельцем за 6,5 млн тайских батов (8,2 млн грн).

Бывший владелец птицы говорит, что решил дать ей заслуженный отдых после большой победы, сообщает The Thaiger.

Пернатый герой получил национальное признание, когда 17 августа в провинции Накхонратчасима победил соперника по имени Чао Каотао в поединке на арене Kaew Khok Krot. Главный приз составил рекордные 125,1 млн батов (153 млн грн).

Поединок собрал сильнейших петухов страны, а сам бой длился пять изнурительных раундов. Оба финалиста участники выступали с совместно обмотанными шпорами — традиционная практика для соревнований такого уровня.

Фахамрам сразу захватил инициативу: быстрее бил, точнее уклонялся и уже после первых раундов вырвался вперед. В четвертом все стало понятно — победа за ним. Арена взорвалась от радости, а новая легенда петушиных боев была создана.

Чемпион по прозвищу Фахамрам Фото: Khaosod English

История продолжилась уже на следующий день. Владелец чемпиона, Апичарт с фермы Richa Farm, подтвердил сенсационную продажу — Фахамрам переезжает в другой знаменитый птичий "клуб" под названием Num Rong Mee. Новые хозяева восторженно заявили, что это — самый дорогой петух, которого они когда-либо покупали.

В соцсетях даже показали квитанцию на первый платеж в 3 миллиона батов, добавив намек на "рассрочку" и искреннюю благодарность за сделку. Теперь петух стоимостью дороже, чем многие роскошные машины, стал главной темой в сообществе любителей петушиных боев.

