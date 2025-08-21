Легенда спорту: власник продав улюбленого бійцівського півня за рекордну суму (фото)

У Таїланді, де дозволено проводити півнячі бої, було встановлено новий рекорд. Багаторазовий пернатий чемпіон на прізвисько Фахамрам після гучної перемоги був проданий власником за 6,5 млн тайських батів (8,2 млн грн).

Колишній власник птаха каже, що вирішив дати йому заслужений відпочинок після великої перемоги, повідомляє The Thaiger.

Пернатий герой здобув національне визнання, коли 17 серпня у провінції Накхонратчасіма переміг суперника на ім’я Чао Каотао в поєдинку на арені Kaew Khok Krot. Головний приз склав рекордні 125,1 млн батів (153 млн грн).

Поєдинок зібрав найсильніших півнів країни, а сам бій тривав п’ять виснажливих раундів. Обидва фіналісти учасники виступали зі спільно обмотаними шпорами — традиційна практика для змагань такого рівня.

Фахамрам одразу захопив ініціативу: швидше бив, влучніше ухилявся і вже після перших раундів вирвався вперед. У четвертому все стало зрозуміло — перемога за ним. Арена вибухнула від радості, а нова легенда півнячих боїв була створена.

Чемпіон на прізвисько Фахамрам Фото: Khaosod English

Історія продовжилася вже наступного дня. Власник чемпіона, Апічарт із ферми Richa Farm, підтвердив сенсаційний продаж — Фахамрам переїжджає в інший знаменитий пташиний "клуб" під назвою Num Rong Mee. Нові господарі захоплено заявили, що це — найдорожчий півень, якого вони коли-небудь купували.

У соцмережах навіть показали квитанцію на перший платіж у 3 мільйони батів, додавши натяк на "розстрочку" та щиру вдячність за угоду. Тепер півень вартістю дорожче, ніж чимало розкішних машин, став головною темою у спільноті любителів півнячих боїв.

