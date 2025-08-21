Пережила две мировые войны: самый старый человек в мире отмечает 116-летие в доме престарелых

В Великобритании 116-й день рождения отпраздновала Этель Катерхэм — самый старый живой человек на планете. Юбилей женщина провела в доме престарелых в графстве Суррей.

Об этом сообщает Daily Mail, отмечая, что Этель Катерхэм получила титул старейшего человека мира в апреле этого года после смерти бразильской монахини, сестры Инах Канабарро.

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года. Она является последней живой подданной британского короля Эдуарда VII. В прошлом году король Чарльз III, праправнук Эдуарда, прислал женщине открытку по случаю ее 115-летия.

Юбилярша была второй самой молодой из восьми детей в семье. Ее сестра Глэдис Бабилас также дожила до 104 лет. Самой Катерхэм суждено было стать свидетелем ряда исторических событий: от Первой мировой войны и катастрофы "Титаника" до падения Берлинской стены.

"Этель и ее семья очень благодарны за все добрые сообщения и интерес к ней по случаю этого празднования", — говорится в заявлении дома престарелых в Лайтвотере. По словам персонала, свой день рождения женщина провела в спокойствии с близкими.

Госпожа Катерхэм пережила 27 британских премьер-министров, а также шесть монархов. Она вышла замуж в 1933 году за военного Нормана Катерхема, с которым жила в Великобритании, Гонконге и Гибралтаре. Супруги воспитали двух дочерей, которые уже умерли. Сейчас у нее осталось трое внуков, которые регулярно навещают бабушку.

В 2020 году она рассказала BBC Radio Surrey, что секрет долголетия видит в спокойном отношении к жизни: "Я спокойно воспринимала все, как взлеты, так и падения. Я объездила весь мир и сейчас живу в прекрасном доме, где все относятся ко мне с любовью".

Напомним, старейшим человеком в истории считается француженка Жанна Луиза Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

