Пережила дві світові війни: найстаріша людина у світі відзначає 116-річчя у будинку для літніх людей

У Великій Британії 116-й день народження відсвяткувала Етель Катерхем – найстаріша жива людина на планеті. Ювілей жінка провела у будинку для літніх людей у графстві Суррей.

Про це повідомляє Daily Mail, зазначаючи, що Етель Катерхем отримала титул найстаршої людини світу у квітні цього року після смерті бразильської черниці, сестри Інах Канабарро.

Катерхем народилася 21 серпня 1909 року. Вона є останньою живою підданою британського короля Едуарда VII. Минулого року король Чарльз III, праправнук Едуарда, надіслав жінці листівку з нагоди її 115-річчя.

Ювілярка була другою наймолодшою з восьми дітей у родині. Її сестра Гледіс Бабілас також дожила до 104 років. Самій Катерхем судилося стати свідком низки історичних подій: від Першої світової війни та катастрофи "Титаніка" до падіння Берлінського муру.

"Етель та її родина дуже вдячні за всі добрі повідомлення та інтерес до неї з нагоди цього святкування", – йдеться у заяві будинку для літніх людей у Лайтвотері. За словами персоналу, свій день народження жінка провела у спокої з близькими.

Пані Катерхем пережила 27 британських прем’єр-міністрів, а також шістьох монархів. Вона вийшла заміж у 1933 році за військового Нормана Катерхема, з яким жила у Великій Британії, Гонконзі та Гібралтарі. Подружжя виховало двох доньок, які вже померли. Нині в неї залишилося троє онуків, що регулярно навідують бабусю.

У 2020 році вона розповіла BBC Radio Surrey, що секрет довголіття бачить у спокійному ставленні до життя: "Я спокійно сприймала все, як злети, так і падіння. Я об’їздила весь світ і зараз живу у чудовому домі, де всі ставляться до мене з любов’ю".

Нагадаємо, найстаршою людиною в історії вважається француженка Жанна Луїза Кальман, яка померла у 1997 році у віці 122 років і 164 днів.

