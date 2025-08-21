Сосед довел до невроза мужчину громкой музыкой: слушает постоянно вирусный трек (видео)

Житель Великобритании признается, что стал намного нервнее из-за одного и того же вирусного трека на полную громкость из колонок соседа. Герой истории не знает, как заставить "меломана" прекратить эту пытку.

Британец говорит, что сосед включает трек "Party Rock Anthem" от LMFAO максимально часто, что дома трясутся стены, говорится в заметке мужчины в Reddit.

"И я не имею в виду, что он включает ее время от времени. Нет, он слушает ее на повторе, на полную громкость, с обеда и до вечера. Бас так лупит, что стены просто ходят", — рассказывает мужчина.

По словам британца, сначала это "казалось даже смешным", но теперь это "настоящая пытка". Автор поста говорит, что уже выучил все слова песни, даже когда она не играет, потому что та "уже застряла в его голове".

"Я однажды попросил его сделать тише, а он лишь улыбнулся и сказал: "Да это же бенгер, правда?" — и закрыл дверь. Без шуток", — вспоминает герой истории.

Более того, британец уже жаловался арендодателю, но ничего не изменилось — его сосед продолжает быть преданным этой песне.

"Я работаю из дома, поэтому приходится слушать этот "саундтрек" ежедневно. Даже наушники с шумоподавлением не помогают, потому что вибрирует весь дом. Честно говоря, уже думаю включать "Let It Go" на повторе, чтобы насолить в ответ, но боюсь, что станет еще хуже", — сказал британец, добавив, что хотел выговориться перед тем, как "сойти с ума".

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, многие пользователи отметили, что очень понимают мужчину. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Включи песню на повтор и иди себе на ужин и в кино";

"Классический реддитовский совет: поставь ту же песню в очередь, но сделай несколько секунд задержки и крути громко";

"Я бы включил Let It Go на всю катушку снова и снова. А когда он придет жаловаться — просто спой "let it go... let it go..." и закрой дверь перед его носом";

"Разверни колонки в его сторону и запусти на повтор песенку из Mah-Na-Mah-Nah. Когда-то ее признали самой надоедливой песней всех времен. Советую после этого куда-то уйти на несколько часов";

"Попробуй пригласить его к себе, чтобы он услышал, насколько это громко. Нам с соседями этот метод когда-то реально помог".

