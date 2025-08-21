Сусід довів до неврозу чоловіка гучною музикою: слухає постійно вірусний трек (відео)

Мешканець Великої Британії зізнається, що став набагато нервовішим через один й той самий вірусний трек на повну гучність з колонок сусіда. Герой історії не знає, як примусити "меломана" припинити ці тортури.

Британець говорить, що сусід вмикає трек "Party Rock Anthem" від LMFAO максимально часто, що вдома трясуться стіни, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Трек, який постійно вмикає сусід героя історії

"І я не маю на увазі, що він вмикає її час від часу. Ні, він слухає її на повторі, на повну гучність, з обіду та аж до вечора. Бас так гатить, що стіни просто ходять", — розповідає чоловік.

За словами британця, спочатку це "здавалося навіть смішним", але тепер це "справжні тортури". Автор посту каже, що вже вивчив усі слова пісні, навіть коли вона не грає, бо та "вже застрягла в його голові".

"Я одного разу попросив його зробити тихіше, а він лише усміхнувся й сказав: "Та це ж бенгер, правда?" — і закрив двері. Без жартів", — згадує герой історії.

Ба більше, британець вже скаржився орендодавцю, але нічого не змінилося — його сусід продовжує бути відданим цій пісні.

"Я працюю з дому, тож доводиться слухати цей "саундтрек" щодня. Навіть навушники з шумопоглинанням не допомагають, бо вібрує весь дім. Чесно кажучи, вже думаю включати "Let It Go" на повторі, щоб насолити у відповідь, але боюся, що стане ще гірше", — сказав британець, додавши, що хотів виговоритися перед тим, як "з'їхати з глузду".

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка, багато користувачів відзначило, що дуже розуміють чоловіка. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Увімкни пісню на повтор і йди собі на вечерю та в кіно";

"Класична реддітівська порада: постав ту саму пісню в чергу, але зроби кілька секунд затримки й крути голосно";

"Я б гатив Let It Go на всю котушку знову й знову. А коли він прийде скаржитися — просто заспівай "let it go… let it go…" й зачини двері перед його носом";

"Розверни колонки в його бік і запусти на повтор пісеньку з Mah-Na-Mah-Nah. Колись її визнали найнабридливішою піснею всіх часів. Раджу після цього кудись піти на кілька годин";

"Спробуй запросити його до себе, щоб він почув, наскільки це голосно. Нам із сусідами цей метод колись реально допоміг".

