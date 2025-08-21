Самый известный экстрасенс в мире рассказал о параллельной реальности на Земле

Загадочный сигнал, полученный из глубин антарктического льда, озадачил ученых, а теперь "живой Ностардамус" Атос Саломе заявил, что он может указывать на существование неизвестных параллельных вселенных.

Бразильский провидец, который ранее предсказывал смерть королевы Елизаветы и пандемию коронавируса, считает, что это может быть первой трещиной в нашем понимании реальности, пишет Daily Mail.

Таинственные радиоимпульсы были обнаружены в ходе проекта НАСА, известного как Антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA), в котором используется ряд приборов, предназначенных для обнаружения частиц, называемых нейтрино.

Но вместо того, чтобы уловить частицы сверху, воздушный шар обнаружил нечто совершенно неожиданное: радиоволны, исходящие из глубины земли, которые, по-видимому, проходили сквозь Землю и выходили с другой стороны, что, по мнению современной физики, должно быть невозможным.

Большинство ученых списали это на техническую ошибку или, возможно, на отражение внутри воздушного шара или на сбой в работе приборов, но не все в этом убеждены.

Новый воздушный шар под названием PUEO, который в пять раз чувствительнее ANITA, планируется запустить в декабре 2025 года.

Если он обнаружит те же самые загадочные сигналы, это может доказать раз и навсегда, что это не случайность и в законах вселенной есть нарушение.

"Проще говоря, это открывает возможность существования зеркальной вселенной, где время течет в противоположном направлении. Если PUEO подтвердит эти сигналы, мы будем иметь дело не с научной фантастикой, а с первым конкретным доказательством того, что реальность не является уникальной", — сообщил Атос Саломе.

38-летний провидец сообщил, что это открытие знаменует начало эпохи, в которой человечеству придется переписать не только свои теории, но и само понимание реальности.

"К 2030 году, если открытие подтвердится, получение Нобелевской премии практически неизбежно, как и начало гонки за практические приложения, которые могут изменить не только науку, но и мировое равновесие", — сказал "живой Нострадамус".

Существует несколько теорий относительно того, что могло стать причиной странных сигналов, например, новые частицы, неизвестные науке, нарушение законов физики или что-то неестественное. Некоторые предполагают, что сигналы могут исходить вовсе не от природы, а от технологий, созданных не людьми, то есть инопланетянами.

"Люди слишком озабочены тем, что находится в космосе, и забывают о том, что находится под землей", — резюмировал провидец.

Ранее Саломе уже предсказывал близкий контакт с инопланетянами, который, скорее всего, произойдет в 2025 году. А также заявлял, что с развитием искусственного интеллекта, квантовых вычислений и достижений медицины мир может оказаться на грани революционного прогресса или неминуемой катастрофы.

Напомним, этим летом бразилец рассказал, что доллар ждет крах, а также сообщил, как завершится война в Украине.

Также Атос Саломе поделился предсказанием о том, чем обернется правление Трампа.

Материалы эзотерического характера не являются научно обоснованными и не могут служить источником для принятия важных решений. Редакция Фокуса не отвечает за озвученные экстрасенсами, гадалками, тарологами и астрологами прогнозы и не призывает руководствоваться ними.