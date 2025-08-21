Найвідоміший екстрасенс у світі розповів про паралельну реальність на Землі

Загадковий сигнал, отриманий із глибин антарктичного льоду, спантеличив учених, а тепер "живий Ностардамус" Атос Саломе заявив, що він може вказувати на існування невідомих паралельних всесвітів.

Бразильський провидець, який раніше передбачав смерть королеви Єлизавети і пандемію коронавірусу, вважає, що це може бути першою тріщиною в нашому розумінні реальності, пише Daily Mail.

Таємничі радіоімпульси було виявлено під час проєкту НАСА, відомого як Антарктична імпульсна перехідна антена (ANITA), у якому використовують низку приладів, призначених для виявлення частинок, які називаються нейтрино.

Але замість того, щоб вловити частинки зверху, повітряна куля виявила щось зовсім несподіване: радіохвилі, що виходили з глибини землі, які, очевидно, проходили крізь Землю і виходили з іншого боку, що, на думку сучасної фізики, має бути неможливим.

Більшість учених списали це на технічну помилку або, можливо, на відбиття всередині повітряної кулі чи на збій у роботі приладів, але не всі в цьому переконані.

Нову повітряну кулю під назвою PUEO, яка в п'ять разів чутливіша за ANITA, планують запустити в грудні 2025 року.

Якщо він виявить ті ж самі загадкові сигнали, це може довести раз і назавжди, що це не випадковість і в законах всесвіту є порушення.

"Простіше кажучи, це відкриває можливість існування дзеркального всесвіту, де час тече в протилежному напрямку. Якщо PUEO підтвердить ці сигнали, ми матимемо справу не з науковою фантастикою, а з першим конкретним доказом того, що реальність не є унікальною", — повідомив Атос Саломе.

38-річний провидець повідомив, що це відкриття знаменує початок епохи, в якій людству доведеться переписати не тільки свої теорії, а й саме розуміння реальності.

"До 2030 року, якщо відкриття підтвердиться, отримання Нобелівської премії практично неминуче, як і початок перегонів за практичні застосунки, що можуть змінити не тільки науку, а й світову рівновагу", — сказав "живий Нострадамус".

Існує кілька теорій щодо того, що могло стати причиною дивних сигналів, наприклад, нові частинки, невідомі науці, порушення законів фізики або щось неприродне. Деякі припускають, що сигнали можуть виходити зовсім не від природи, а від технологій, створених не людьми, тобто інопланетянами.

"Люди занадто стурбовані тим, що знаходиться в космосі, і забувають про те, що знаходиться під землею", — резюмував провидець.

Раніше Саломе вже передбачав близький контакт з інопланетянами, який, найімовірніше, станеться 2025 року. А також заявляв, що з розвитком штучного інтелекту, квантових обчислень і досягнень медицини світ може опинитися на межі революційного прогресу або неминучої катастрофи.

